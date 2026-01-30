我是廣告 請繼續往下閱讀

市場消化大型科企財報，美股週四個別發展，投資人對於科企在AI領域是否開支過多的憂慮尚存，微軟（Microsoft）財報疲軟不只使其本身當天股價重挫約10%，也令科技股承壓，拖累標普500指數下挫。綜合《CNBC》等外媒報導，當天微軟股價跳水，抑制大盤漲幅，微軟的財報顯示，其第2季的雲端業務成長放緩，對於第3季的營運利潤預測也較為疲軟，投資人擔心，AI是否將顛覆微軟的商業模式，也讓即將公布財報的蘋果面臨更大的壓力。另一方面，Facebook的母公司Meta Platforms在公布優於預期的第1季銷售預測後，前景唱好，抵消AI相關開支增加的憂慮，股價大幅上漲10.4%。Sage Advisory首席投資策略師威廉斯（Rob Williams）坦言，AI就像一把雙面刃，既促進了經濟成長和消費，也影響了目前的估值水平，除非大型科技公司公布「爆炸性」業績，否則它們越來越難以提振市場情緒，對於投資人而言，「分散投資」料將成為未來的關鍵。29日收盤，道瓊工業指數上漲55.96點或0.11%，收在49071.56點；標普500指數下跌9.02點或0.13%，收6969.01點；科技股為主的那斯達克指數跌172.33點或0.72%，收23685.12點；費城半導體指數上漲13.65點或0.16%，收8320.39點。