我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳奇隆大跳Tabata燃脂，步入中年依然有好體力。（圖／微博@吳奇隆）

藝人吳奇隆與妻子劉詩詩因合作穿越劇《步步驚心》結緣，並在婚後誕下一子。而目前已步入55歲、當爸的吳奇隆，依然維持好體態，近日他也公開維持身材的祕訣，在1月開始推出《隆行天下健身小課堂》，用一鏡到底方式，分享自己運動的影片，其中一段跳高強度燃脂運動Tabata的影片，意外引發熱議，只見吳奇隆竟以超捲髮的爆炸頭現身，讓粉絲笑說「頂著拖把頭不熱嗎？」吳奇隆近日分享多個運動影片，帶粉絲一起運動，日前還與奧運金牌邢傲偉同框大跳Tabata。而近日，他搞怪造型的運動影片引發熱議，只見他帶著超捲髮的爆炸頭頭套，努力跳著Tabata，跳的大汗直流，結束後雖略喘，但也呼籲大家每天要做4組，展現出步入中年依然非常好的體力。但粉絲的目光比起運動，都在他的造型上，忍不住笑說「運動還頂著拖把，很熱吧」、「你怎麼練著練著逐漸抽象了，我有點不敢跟了」、「這頭套可以怎麼甩都不掉」，讓影片除了運動外，也充滿了娛樂效果。吳奇隆與妻子劉詩詩在2011年因合作穿越劇《步步驚心》結緣，並在2013年的後續作《步步驚情》感情升溫，緋聞瘋傳後於同年11月正式認愛。兩人在2015年結婚後，於2019年生下兒子步步。但在婚後，夫妻倆相處越趨低調，因此時常傳出婚變。由於兩人都工作忙碌，所以會在拍戲時輪流照顧兒子，而去年因吳奇隆去主持節目《隆行天下》時，被拍到劉詩詩獨自帶小孩，再度爆出婚變。但夫妻倆在同年6月才被狗仔拍到一家三口外出的溫馨畫面，透過行動打破婚變傳聞，感情依舊甜蜜。