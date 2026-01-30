氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（30）日維持晴朗天氣，明（31）日冷空氣南下，北台灣變天轉濕冷，影響至下週二（2月3日），下週四（2月5日）清晨台北測站有短暫觸及「大陸冷氣團」等級，氣溫將下探14度。下週五（2月6日）晚起將有新一波「很強」冷空氣南下，但強度仍在調整中。
今白天舒適早晚涼！明日冷空氣南下「北台灣變天轉濕冷」
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，臺灣上空有有鬆散中層雲，伴隨弱降水回波，山區及東半部零星飄雨。今晨中層雲阻擋輻射冷卻，氣溫明顯回升，截至5：12各地區的平地最低氣溫約在14至16度。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日結構鬆散的中層雲影響，平地多雲時晴，山區及東半部偶有零星飄雨的機率；白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼。進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，明（31）日冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北臺愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。
一週天氣一次看！連兩波冷空氣接力「下週五冷空氣很強」
下週日至週二（1至3日）冷空氣影響，北臺偏冷，其他地區早晚冷；下週日、一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下週二天氣好轉、各地降雨先後停歇。
下週三至週五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫。
下週四（5日）清晨、臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。下週五晚起至週（8）日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲與美國模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
