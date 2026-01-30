2016年霸王級寒流席捲北半球，造成北台灣不少低海拔山區降雪，根據天氣粉專「觀氣象看天氣」表示，美國模式預測2月9日將迎來「比2016年霸王寒流還強」冷空氣，北台灣平地有機會出現0度。但根據前氣象局長鄭明典、天氣粉專「台灣颱風論壇」解釋，皆認為電腦模式預測常出現「提早示警但未成真」情況，且目前歐洲模式預測氣溫偏高，認為民眾不必太過擔心。
比霸王級寒流還強？美國模式預測「2/9北台灣平地剩0度」
天氣粉專「觀氣象看天氣」近日貼出美國電腦模式最新預測，根據該模式顯示，2月9日上午8時，1500公尺高度「零下10度等溫線」將壓至北台灣上空，若換算至平地，局部地區有機會出現接近0度低溫，被形容「比2016年霸王寒流還強」。但「觀氣象看天氣」補充，預測模式超過10天，不確定性高，還得進一步觀察。
霸王級寒流將重演？鄭明典：不宜放大解讀、需多方比對
針對霸王級寒流預測，根據《TVBS》報導，前氣象局長鄭明典說明，認為電腦模式過去常出現「提早示警但未成真」情況，目前僅能當作提醒冷空氣可能性的參考，不宜過度放大解讀。鄭明典說明，2月中旬雖然存在偏冷訊號，但是否達到極端強度，仍需觀察歐洲與美國模式兩者是否同步出現相似結果。以目前歐洲模式推估來看，氣溫仍相對較高，民眾暫時不必太過擔心。
此外，根據天氣粉專「台灣颱風論壇」在Threads分析，雖然下週末變冷趨勢已確定，但氣溫下降至多少還沒定論，根據歐洲模式模擬，僅預估下探至10度左右，強度僅是一般寒流，認為在歐美模式有共識前看看即可。
2016年霸王級寒流創紀錄！北台灣低海拔山區罕見降雪
回顧2016年霸王級寒流，當年1月下旬強烈冷高壓將來自北極的寒風往南輸送，強冷空氣在1月23日起來到台灣附近，造成各地明顯降溫，多地低溫破紀錄，當時台北站最低溫甚至出現4度，是該站近半世紀以來的最低溫。
當年寒流影響時間長，還伴隨華南雲系帶來的水氣，以台北氣象站觀測為例，氣溫持續低於10度的時間長達62小時，相當於兩天半的時間沒有回溫過。此外，當年北部許多低海拔淺山地區還出現大範圍「固態降水」，各地民眾回報出現「下雪」或「下冰霰」等現象，就連嘉義以北部分平地地區也觀測到奇景。
資料來源：觀氣象看天氣、鄭明典、台灣颱風論壇、中央氣象署
