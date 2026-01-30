我是廣告 請繼續往下閱讀

比霸王級寒流還強？美國模式預測「2/9北台灣平地剩0度」

2月9日上午8時，1500公尺高度「零下10度等溫線」將壓至北台灣上空，若換算至平地，局部地區有機會出現接近0度低溫，被形容「比2016年霸王寒流還強」。

▲美國模式預測，2月9日清晨「1500公尺高度零下10度線」接觸北台灣，強度比2016年的霸王寒流還強。（圖／觀氣象看天氣臉書）

霸王級寒流將重演？鄭明典：不宜放大解讀、需多方比對

認為電腦模式過去常出現「提早示警但未成真」情況，目前僅能當作提醒冷空氣可能性的參考，不宜過度放大解讀。

以目前歐洲模式推估來看，氣溫仍相對較高，民眾暫時不必太過擔心。

▲台灣颱風論壇分析，雖然下週末變冷趨勢已確定，但氣溫下降至多少還沒定論，根據歐洲模式模擬，僅預估下探至10度左右，強度僅是一般寒流，認為在歐美模式有共識前看看即可。（圖／台灣颱風論壇Threads）

2016年霸王級寒流創紀錄！北台灣低海拔山區罕見降雪