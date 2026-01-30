我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Noon流產，夫妻倆悲痛萬分。（圖／翻攝自IG@louisscott）

曾演出泰國神劇《天生一對》的知名男星路易斯·斯科特（Louis Scott），原定於本月喜迎首個孩子的誕生，不料卻傳出心碎噩耗。路易斯與結縭4年的妻子Noon Ramida昨（29）日召開記者會，夫妻倆含淚證實痛失懷胎9個月的寶寶。Noon在記者會上更揭露自己因子宮破裂引發大出血，險些喪命的驚魂過程，震撼泰國演藝圈。據綜合泰媒報導，原本預產期為1月24日的 Noon，於本月10日突發劇烈腹痛並隨即陷入暈厥。送醫後發現其血壓極低、情況危殆，醫療團隊歷經三小時的緊急手術才將她從鬼門關前救回。醫師分析指出，這起悲劇的主因與 Noon 5年前曾接受的子宮肌瘤切除手術有關，此次懷孕導致原本的手術傷口處出現子宮破裂，造成腹腔內大量積血，Noon在加護病房觀察4天，期間因大量輸血一度引發併發症肺水腫。她哽咽感嘆：「我差點就沒機會坐在這裡說話了。」談及守候在側的丈夫路易斯，Noon難掩激動情緒。她表示，在自己昏迷與手術期間，路易斯必須獨自承受隨時可能母子雙亡的極大壓力：「最擔心、承受最多壓力的是路易斯，因為他必須獨自面對那些生死未卜的資訊。」對於外界關心是否會再嘗試受孕，Noon 表示目前會以康復為首要任務，暫無定論。她在記者會最後發出沉痛請求，懇請各大媒體與網友體諒家屬心情，停止刊登或轉發孩子的超音波照片，希望能為無緣的孩子保留最後一份隱私與尊嚴。