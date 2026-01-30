我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市週四漲跌互見，道瓊、費半指數走強，不過微軟財報發布後暴跌近10%，台北股市今（30）日開盤上漲19.25點、來到32555.52點，隨後翻黑下跌逾200點。大盤開高之際，中小型股疲軟走低，櫃買指數開盤下跌0.25點、來到305.23點。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌15元、來到1790元，跌破1800元；鴻海開盤下跌1.5元、來到222.5元；台達電開盤下跌5元、來到1250元。美國總統川普警告伊朗，若未能迅速就核協議達成共識，可能面臨軍事打擊。隨著美國艦艇在相關地區集結，原油期貨價格續漲，布蘭特原油突破每桶70美元關卡，延續先前創下的四個月高點走勢。此外，聯準會決議維持利率不變。根據CMEFedWatch工具，市場仍預期今年底前可能出現兩次各1碼的降息，但相關行動可能不會早於主席鮑爾5月任期結束之前。市場同時關注川普即將宣布下一任聯準會主席人選的動向，川普也預告將於下週對外公布。此外，美國參議院未能通過政府資金法案的程序性表決，聯邦政府本週部分停擺的風險升高。若國會無法推進相關立法，政府關門將於美東時間週六凌晨12點01分正式生效。美股四大指數漲跌互見，道瓊指數上漲55.96點或0.11%，收49071.56點，那斯達克指數下跌172.327點或0.72%，收23685.12點，標普500指數下跌9.02點或0.13%，收6969.01點，費半指數上漲13.65點或0.16%，收8320.39點。科技五大巨頭漲跌互見，Meta上漲10.40%，蘋果上漲0.72%，Alphabet上漲0.67%，微軟下跌9.99%，亞馬遜下跌0.53%。半導體股漲跌互見，AMD下跌0.22%，博通下跌0.75%，輝達上漲0.52%，應用材料上漲1.36%，高通下跌0.31%，美光上漲0.12%。台股ADR疲軟走弱，台積電ADR下跌0.80%，日月光ADR下跌2.37%，聯電ADR下7.03%，中華電信ADR下跌0.14%。