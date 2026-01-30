我是廣告 請繼續往下閱讀

近期國際貴金屬價格明顯飆升，黃金價格一度觸及每盎司5591.61元歷史高點，今年以來已上漲約25%。不過時隔一天，貴金屬市場就上演「史詩級巨震」，29日的紐約交易時段，貴金屬價格迅速跳水，現貨金價短線一度大跌超過400美元，隨後收復近一半跌幅。根據《澎湃新聞》財經版報導，現貨黃金價格一度漲至5600美元／盎司的關口，但台灣時間29日深夜開始「跳水」，由5530美元／盎司附近，跌至5105.83美元／盎司，日內最大跌幅達5.7%，隨後反彈，最終收跌0.69%，報5377.4美元／盎司。不只黃金，現貨銀價也從歷史高點的121.67美元／盎司，跌至106.80美元／盎司，日內最大跌幅達8.5%，隨後也是迅速反彈，最終收跌0.64%，報115.87美元／盎司。位於伊利諾州的金融機構「High Ridge Futures」金屬交易主管梅格（David Meger）指出，在貴金屬價格刷新歷史新高後，市場看到了一波「劇烈的拋售」。有分析認為，黃金、白銀價格的短線跳水，可能源於投資人在價格走高後，進行獲利了結。