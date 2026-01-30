2026國旅補助方案公布了！交通部觀光署祭出五大方案，包含「直送平日住宿金」、「抽生日住宿金」、「Taiwan PASS平日國旅優惠」、「遊樂園留宿」、「企業員工旅遊國旅獎勵」，其中內容包含平日住宿最高領2000元、生日有1200元，等於每人最高可領3200元，交通部觀光署表示，預計最快4月上路。《NOWNEWS今日新聞》整理國旅補助五大優惠方案，以及如何申請、哪裡申請等資訊，一文掌握。
🟡「2026國旅補助」方案何時開始？
交通部觀光署表示，平日國旅補助預算，樂觀看待，期望能在2026年3月前通過，預計4月起上路。
🟡「2026國旅補助」五大方案一次看：
說明：交通部觀光署整合住宿、交通、遊樂園與團體旅遊，推出可彈性搭配的五大優惠方案，且政策設計核心在於「鼓勵平日出遊、拉長停留天數」。
📍2026國旅補助方案一：「直送平日住宿金」
時間：週日至週四，且非國定假日
補助方式：採「連住加碼」設計
補助金額：
第1晚：補助800元
第2晚：補助1200元，需與第1晚連住同一旅宿
補助上限：等於每人最多2晚（3天2夜），最高可領2000元
備註：若是兩晚分住不同旅宿，第二晚將無法適用加碼條件，兩晚都僅能各領800元。
📍2026國旅補助方案二：「抽生日住宿金」
說明：每月將抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元住宿金，使用期限至2026年底為止。
備註：可與平日住宿補助疊加使用，也就是說「直送平日住宿金」若是領取補助2000元，加上生日住宿金1200元，合計最高就有3200元。
📍2026國旅補助方案三：「遊樂園留宿」
說明：在平日入住國內合法旅宿，憑住宿發票即可於住宿當天或隔天，免費進入指定合作的主題樂園一次，等同「住一晚送門票」
合作樂園一覽：
▪️北部：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。
▪️中部：麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
▪️南部：頑皮世界、柳營尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀主題樂園、小墾丁渡假村、義大世界。
▪️東部：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區、台東原生應用植物園。
📍2026國旅補助方案四：「Taiwan PASS平日國旅優惠」
說明：交通部觀光署將 Taiwan PASS 納入2026年國旅補助體系，推出平日限定的優惠方案，此方案採「二選一」設計。
時間：平日（週日至週四）
適用對象：自由行旅客、跨縣市移動旅客
優惠形式：二選一
形式一：Taiwan PASS 交通票券享4折優惠
形式二：Taiwan PASS 平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金
限制：有名額限制，兩種方案各限量2萬套。
📍2026國旅補助方案五：企業員工旅遊補助
說明：由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程（例假日不超過一天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。
在補助設計上，每家公司限申請一團、補助金額為2萬元；旅行社端則可申請行銷獎勵金，每團1萬元、每家最多10團，藉此活絡團體旅遊市場。
🟡「2026國旅補助」申請網站在哪裡？
交通部觀光署表示，目前尚未正式開放2026國旅補助的申請官網，系統仍在建置與規畫中。交通部觀光署也提醒，現階段網路上若出現標榜「已可申請」、「搶先登錄」的國旅補助網站，皆非正式管道，民眾應提高警覺，避免誤入釣魚網站。
🟡「2026國旅補助」申請與操作流程：
仍須以交通部觀光署後續公告的官方系統為準。不過，從目前已公開的政策方向，可簡單整理出幾項準則如下：
對象：本國國民、國內合法旅宿、國內合法旅行社
日期：以平日為主，即週日至週四，且非國定假日
最高補助金額：每人最高可領到3200元、每家企業最高可領2萬元
🟡「2026國旅補助」最新消息傳出恐卡關？
交通部觀光署副署長黃荷婷表示，平日國旅補助預算，樂觀看待在2026年3月前通過，預計4月起上路，規劃實施3個月，並跳過7、8月暑假旺季。若經費有餘裕將視情況9月繼續推出，或將經費用於生日住宿金加碼。不過一切還是需等待中央總預算案由立法院審查通過。
🟡現正推行的其他國旅補助有哪些？
📍花東「1+1幸福住宿專案」：
由花東縱谷國家風景區管理處攜手東區觀光圈 East of Taiwan 推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」
日期：即日起至2026年2月28日
專案類型：兩人同行，兩晚不同飯店/民宿（需在合作名單內）。
優惠方案：
旅館套裝：住兩晚 4999元
民宿套裝：住兩晚 3800元
備註：
一、僅適用週日至週五。週六、國定假日及連續假期通常不適用。
二、第一晚入住時支付全額，隔天憑證入住第二間
三、若遇交通中斷等因素，第二晚可保留3個月內使用
四、適用日期與規範各家旅宿略有不同，以各旅宿規定為準。
活動官網：花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案
📍冬遊澎湖消費券：
澎湖縣政府表示，「2025冬遊澎湖消費券」方案針對非澎湖籍旅客，只要於活動期間入境並入住合法旅宿至少一晚，即可憑入境證明、身分證明與住宿證明，領取總額500元。
日期：即日起至2026年1月31日
對象：非澎湖籍之遊客。
領取條件：活動期間入境澎湖並住宿合法旅宿至少一晚。
金額：每人500元（100元面額券5張）。
領取期限：即日起至2026年1月31日（額滿為止）。
使用期限：至2026年2月6日止。
領取地點：澎湖海洋地質公園中心、縣府警衛室、篤行十村雨生館資訊站、望安及七美鄉公所、特約代辦飯店。
活動官網：冬遊澎湖消費券
資訊來源：交通部觀光署、花東縱谷國家風景區管理處、澎湖縣政府
