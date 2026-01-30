鋒面通過與東北季風增強影響，明（31）日周六起，全台降雨機會提高並明顯轉涼，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，周日夜間至下周一清晨（2月1日至2月2日）冷空氣可達「大陸冷氣團」等級，北台灣低溫剩下10度，中北部高山更可能出現冰霰或降雪，降雨要下周二（2月3日）才趨緩。
今天全台雲量增多 北部可能飄雨
吳聖宇指出，今天各地雲量偏多，越往北邊雲層越厚，可能有機會帶來一些小雨或飄雨，北部、東半部白天高溫21至23度，中部23誌26度，南部25至27度，今晚到明晨，中北部、宜蘭低溫15至17度，空曠地區14度上下，南部、、花東低溫17至19度，空曠地區16度上下。
周六開始降溫下雨 大陸冷氣團殺到
吳聖宇提及，明天周六全台都有降雨機會，苗栗以北清晨到上午就會逐漸有降雨，宜蘭花蓮中午逐漸有雨，中部、台東午後開始下雨，南台灣傍晚之後有局部短暫陣雨機會，鋒面通過後，東北季風增強並帶來冷空氣，配合降雨發生造成溫度下降。
北台灣明天高溫17至19度，中部、宜花東22至24度，南台灣24至26度或以上，明晚到周日清晨，中北部、宜蘭低溫13至15度，空曠地區11至13度左右，不排除達到「大陸冷氣團」等級，南部、花東低溫15至17度，空曠地區13至15度。
周日晚上氣溫最冷 北部、宜蘭下探10度
吳聖宇提醒，周日白天，北部、宜蘭高溫只剩下14至17度，中部、花蓮18至20度，南部、台東22至25度；周日夜晚到下周一清晨最冷，中北部、宜蘭低溫13至14度，空曠地區10至12度，南部、花東低溫15至17度。
吳聖宇強調，周末到下周一的這波水氣同時也配合低溫，尤其是在周日晚間到下周一白天這段時間，「700百帕層（3000公尺）高度的0度等溫線」將來到北台灣上空，配合華南雲雨帶水氣通過，中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
