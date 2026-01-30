我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）本季的統治級表現，不僅讓對手絕望，連聯盟頂尖球星都成了他的粉絲。目前正因阿基里斯腱斷裂傷勢休養中的波士頓塞爾提克球星塔圖姆（Jayson Tatum），近日在知名Podcast節目《The Pivot》中對文班亞馬給予了極高評價，直言這位法國長人的表現簡直「荒謬」，並認為他正在重新定義籃球這項運動。雖然因重傷無法上場，但塔圖姆在養傷期間透過螢幕密切關注著聯盟動態，而文班亞馬的比賽成了他最不想錯過的內容。「只要有機會，我每晚都會看他的比賽，親眼看到他在場上的表現，那真的只能用『荒謬』來形容，我不知道還能用什麼詞彙表達，」塔圖姆在節目中讚嘆道。塔圖姆進一步分析：「最可怕的是，他還在摸索自己的極限，還在進化中。但他現在能做出的那些動作、展現出的天賦，是我們過去在籃球場上從未見過的。」值得一提的是，馬刺隊史總是能選進跨時代巨星的傳統，從羅賓森（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan）到雷納德（Kawhi Leonard），如今由文班亞馬接過了火炬。文班亞馬在昨日對陣休士頓火箭的比賽中，才剛繳出28分、16籃板與5阻攻的統治級數據，並自豪地稱自己是「獨一無二」的存在。本季至今，這位身高224公分的超級巨星場均貢獻24.3分（聯盟第18）、11.2籃板（聯盟第4），並以場均2.7次阻攻暫居聯盟火鍋王，投籃命中率也維持在水準之上的50.6%。儘管文班亞馬本季因傷僅出賽33場，馬刺團隊也遭遇不少傷病困擾，但球隊目前仍以32勝15敗的優異戰績高居西區第二，僅落後龍頭奧克拉荷馬雷霆5.5場勝差。馬刺在結束與火箭的激戰後將獲得兩天休息時間，接著將展開背靠背賽程，分別於週六客場挑戰夏洛特黃蜂，以及週日回到主場迎戰奧蘭多魔術。