▲美籍男子Jason在台中南區市場突然倒地且失去呼吸心跳，臺中市消防局EMS獲報後立即趕抵實施CPR後，火速載往醫院急救。（圖／翻攝台中市消防局臉書）

▲美籍男子Jason感謝當時拯救他的救護人員。（圖／翻攝台中市消防局臉書）

2024年3月9日下午，41歲美籍男子Jason於臺中市南區市場突然倒地且失去呼吸心跳。臺中市消防局EMS獲報後立即趕抵實施CPR，並在25分鐘的救護車轉運途中，不間斷執行胸外按壓、建立聲門上呼吸道及施予8次去顫電擊。透過預通知機制啟動醫院綠色通道，Jason送抵醫院後成功恢復生命徵象，歷經兩個月治療後順利出院，就在康復後的第442天，Jason與妻子再度返臺，親自向當年參與搶救的信義分隊隊員周厚誠與吳玠澤（已離職）致謝，為這場跨國救命情，畫下感人句點。事發在2024年3月9日下午，一名41歲美籍男子Jason與妻子行經臺中市南區市場時，突然發生失去意識、沒了呼吸心跳。臺中市政府消防局EMS獲報後迅速派員抵達，立即於現場對Jason實施CPR。隨後Jason被移往救護車送醫，而急救作業全程未中斷，救護人員除穩定執行胸外按壓，亦迅速建立聲門上呼吸道以維持通氣。在前往醫院的途中，救護小組共計進行了8次去顫電擊，整整25分鐘都在跟死神搶命，持續維持病患的生理機能直到抵達醫院。同時，透過救護預通知機制，承接醫院提前啟動綠色通道整備，讓Jason在抵達後能無縫銜接醫療處置，最終Jason成功恢復生命徵象，並在歷經兩個多月的治療與復健後平安康復出院。康復後第442天，Jason與妻子再度回到台灣，專程向當年參與搶救的消防局EMS信義分隊隊員周厚誠及吳玠澤（現已離職）親自致謝，而在後續治療期間，Jason曾因嚴重併發症轉入加護病房，隨後由醫療專機送返美國接續療程。救護人員表示「對他們而言，這或許只是無數次出勤中的一次；但對這個家庭來說，卻是一生中最重要的一次相遇」。多位美國醫師表示，院外心跳停止且能在無明顯腦部傷害下存活，機率低於1%。而這份奇蹟，來自救護人員的迅速抵達與不間斷急救，讓大腦在最關鍵的時刻沒有缺氧。這不只是一個重生的故事，更是一個提醒每一次CPR、每一次AED的啟動，都可能讓一個家庭，免於永遠的別離。