日本動漫御用搖滾歌姬LiSA，因演唱《鬼滅之刃》、《刀劍神域》等人氣動畫主題曲紅遍全球，日前才宣布將於6月19日、6月20日一連2天在台北小巨蛋舉辦《LiVE is Smile Always～15～ in Taipei》演唱會，如今再加碼驚喜行程，確定於1月31日快閃來台，搶先向台灣粉絲拜早年，並在台北車站1樓大廳廣場舉辦特別快閃見面會《LiVE is Smile Always～15～》，活動預計下午4點開始，歌迷只要依照現場動線排隊即可免費入場，現場也將發送限量紅包袋與春聯，增添濃濃年節喜氣，此外還會事前抽選300名幸運粉絲參加會後見送會，並加碼贈送特典「LiSA開運祝福卡」，《NOWNEWS今日新聞》已替歌迷一次整理相關入場方式與注意事項，方便粉絲快速掌握重點、不錯過這場限定福利活動。
LiSA台北見面會時間地點
活動時間：1月31日（六）16：00 ～ 17：00
活動地點：台北車站1F大廳廣場
舞台區開放時間：13：00 ～ 場內滿場
見面會開始時間：16：00
參加資格：本活動免費，可免票參加。
⚠️基於安全考量及為維護車站旅客權益，再次提醒，不建議夜排或過早聚集，並請勿使用各種物品占位。
⚠️當天活動區域有限，如無法進入舞台區內觀賞，請於不阻礙車站旅客動線的公共區域進行觀賞。
LiSA台北見面會IG打卡送好禮
歌迷只要在1月31日當天13：00 ~ 18：00於主辦單位好玩現場服務台，出示限動打卡畫面並@好友，即可獲得春聯一個。現場也將發送新春小禮紅包袋，不過紅包袋和春聯數量有限，換完為止。
LiSA台北見面會「會後見送會」實名登記抽選&參加辦法
（限定抽選300名，每個證件號碼僅可登記一次！）
登記抽選辦法：
抽選頁面：Ticket Plus 遠大售票系統 https://pse.is/8m5knt
登記時間：1月21日（三）18：00 ~ 1月22日（四）18：00
結果公布：1月23日（五）12：00起陸續發送E-Mail、簡訊通知
⚠️歌迷已可至Ticket Plus 遠大售票系統登記頁面查詢
⚠️見送會中獎者另有安排觀賞區域，但還請於16：00前準時入場
LiSA台北見面會「會後見送會」現場報到、實名參加辦法
參加憑證領取方式：活動當天1月31日（六）13：00 ~ 15：00，於台北車站1F大廳廣場，主辦單位好玩現場服務台，核對中選者本人及本人實體含照片證件（本國籍：身分證 / 外國籍：護照 ，恕不接受證件影本、截圖）和中選通知EMAIL畫面（恕不接受頁面截圖）後發送。
⚠️見送會將於見面會整體結束後進行，現場請依照現場工作人員引導。
⚠️特典「LiSA 開運祝福卡」將於見送會進行時，由工作人員發送。
LiSA台北見面會「會後見送會」注意事項：
1.若參加者本人無法出示證件正本，或出示的證件不符而無法證明本人身份，皆視為放棄參加權益。
2.進行期間嚴禁使用任何器材進行拍攝、錄影或錄音。( 包含手機、相機、攝影機、錄音設備等 ) 違反規定者，工作人員有權於當下帶離現場，並於場外刪除所有相關檔案。
3.進行期間，請勿拉、扯藝人。
4.進行期間，藝人不收禮物卡片亦不接受本次特典項目以外的行為要求。
5.未於指定領取時間內領取參加憑證，以及活動期間內未兌換者則視同放棄。
⚠️以上內容實際以現場狀況為主，主辦單位保留有變更修改之權利。
⚠️本次活動將進行平面和影像紀錄，參加活動即視為同意肖像權可由主辦單位拍攝、錄製、公開播映及後續基於宣傳、活動紀錄等目的使用。
LiSA台北小巨蛋演唱會資訊
活動時間：2026年6月19日（星期五）時間待公布
2026年6月20日（星期六）時間待公布
活動地點：台北小巨蛋
活動票價：待公布
售票系統：待公布
資料來源：主辦單位臉書
