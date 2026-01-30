2月上旬台灣將迎來一波冷氣團，美國模式預測威力直逼2016年霸王級寒流，對此氣象專家賈新興表示，北極冷空氣外流的情況預計持續到2月10日，而在2月6日後，亞洲高緯度地區確實有被北極冷空氣直襲的機率，不過預報較穩定的歐洲模式顯示，台灣位在冷空氣影響邊緣，「平地出現0度氣溫」的機率較低。
美國模式瘋狂預測 2月9日超強冷空氣襲台
臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」29日發文提及，最新美國電腦的預測模式，在2月9日上午8點，「1500公尺高度零下10度線」將壓到北台灣，換算平地，可能有機會出現0度低溫，直言「這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強」，話題一出引發民眾熱議。
美國模式是雨刷式預報 歐洲模式預估出爐
賈新興接受《NOWNEWS今日新聞》採訪說明，美國模式無論針對冷空氣或颱風路徑，在預測上的波動都比較大，就像「雨刷式預報」，可能一下把冷空氣報的很強，下一報就把冷空氣調弱，在觀察預報時，要先了解單一模式的特性。
賈新興解釋，在2月6日過後，台灣確實有一波冷空氣影響訊號，美國模式預報達寒流沒錯，但較具參考性的歐洲模式則是預報為「大陸冷氣團」，可以看出各模式之間的預測有明顯落差。
霸王級寒流重演機率較低 台灣先注意本周末濕冷天氣
賈新興強調，目前「負北極震盪」的訊號明顯，也就是「北極圈冷空氣容易外流」，趨勢將持續到2月10日，對亞洲地區來說，日本、韓國、中國東北才是比較容易受低溫、降雪影響的區域；長江流域以南、台灣這邊則是在北極圈冷空氣外流邊緣，降溫情況不會如上述國家極端。
賈新興提醒，2月「到底會不會有霸王級寒流」，預計在下周一、下周二（2月2日至2月3日）就會有明朗訊號；在這之前，台灣這周末會先迎接濕冷的天氣，除了降溫外，桃園以北、東半部降雨時間長，桃園至嘉義水氣多，會出現小雨，嘉義以南也可能飄雨。
資料來源：觀氣象看天氣、賈新興
