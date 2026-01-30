我是廣告 請繼續往下閱讀

寄件人網址異常： 郵件來源網址並非官方域名。 功能失效： 點選「忘記密碼」時網頁直接當機，顯見並非完整系統。 認證碼異常： 官方OTP通常為固定位數，不應透過加零等方式自行調整。 連續扣款： 若未及時止損，詐騙頁面會要求持續認證，藉此一筆筆盜刷。 幣別陷阱： 一般綁卡驗證多為扣款1元或1美元（約台幣31元），但他收到的簡訊卻是「瑞典克朗」5千至7千多元不等的大額款項。

年關將近，大家千萬要守住錢包！主持人、廣播DJ歐馬克昨（29）日晚間在臉書發文，公開自己被詐騙的遭遇。歐馬克表示他因為收到發票中獎的連結，因此點進去配合操作，怎料其實是詐騙陷阱；在他輸入驗證碼後，被刷了3筆扣款為瑞典克朗的金額，總損失7萬台幣。歐馬克前後才花大概3分鐘的時間，積蓄就被詐騙集團騙走，讓他無奈呼籲大家都要提高警覺，不要像他一樣上當。歐馬克還原受騙過程，起初他在信箱收到一封標註「電子發票中獎」的信件，興奮之餘不疑有他，直接點擊信中連結。隨後網頁導向一個與官方極為相似的「電子發票整合服務平台」，要求輸入密碼並進入「交易及綁卡驗證服務」畫面。他在操作過程中，一步步掉入陷阱，甚至在輸入OTP驗證碼時，因系統當機無法點擊認證，他還發揮「創意」在4位數認證碼前多加兩個0，沒想到竟然成功通過。直到手機傳來連續扣款簡訊，才驚覺受騙。歐馬克懊惱表示，當時滿腦子只想著「一關過一關」，自嘲要刪掉手機裡的闖關遊戲，因為「闖關遊戲殘害我的腦細胞跟認知能力」。事後回顧這慘痛的3分鐘，歐馬克也整理出該詐騙手法的破綻，提醒民眾避雷：發現受騙後，歐馬克第一時間致電發卡銀行凍結卡片，並將於今日前往警局報案，後續交由銀行詐騙小組接手處理。由於適逢統一發票中獎公布期間，許多民眾會特別留意相關訊息，歐馬克語重心長地呼籲：「一時腦霧就會以為自己中獎了，務必分享給你的朋友。」提醒大家在點擊任何金流相關連結前，務必再三確認網址與扣款金額，切勿因一時大意讓辛苦錢付諸流水。歐馬克（沈子煜）為台灣資深廣播人與專業配音員，18歲即進入飛碟電台，曾與瑪麗共同主持長壽廣播節目《青春點點點》，陪伴無數聽眾度過深夜時光，是許多人心目中具代表性的青春記憶。憑藉著磁性嗓音與穩健台風，他多次受邀擔金鐘獎頒獎典禮司儀。近年他成功轉戰新媒體，經營熱門Podcast《馬克信箱》，並創辦「聲藝 Metavoice」致力於溝通與聲音表達教育，不僅在演藝圈表現亮眼，也是當前極具影響力的跨媒體創作者。