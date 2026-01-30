我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼亞齊省再度因宗教刑罰引發國際關注，一對未婚男女因發生婚外性行為及飲酒，被宗教執法單位認定違反伊斯蘭法，在公園遭到公開鞭刑，各被抽打多達140下，女生被打完後當場暈厥送醫，成為當地實施伊斯蘭法以來最嚴厲的案例之一。根據《法新社》報導，行刑地點就在亞齊首府班達亞齊（Banda Aceh）的一處公園，執法當天吸引數十名民眾圍觀。宗教執法人員在眾目睽睽下執行刑罰，整個過程氣氛肅殺，也再次凸顯亞齊與印尼其他地區在法律與社會規範上的巨大差異。《法新社》記者在現場目擊指出，受刑男女背部反覆遭藤條抽打，力道猛烈。女子在刑罰結束後當場昏倒，隨即被送上救護車接受治療，畫面令人震撼，也在社群媒體上迅速流傳。亞齊伊斯蘭執法機構負責人莫哈末．里查爾（Muhammad Rizal）表示，兩人各被鞭打140下，其中100下源於婚外性行為，另40下則因飲酒。他強調，這是自2001年亞齊獲得特別自治權、正式推行伊斯蘭法以來，單一案件中鞭刑次數最高的一次。除了這對男女，當天共有六人因違反伊斯蘭法遭到處罰，其中甚至包括一名伊斯蘭執法人員及其女伴。兩人因在私人場所出現親密行為被查獲，各被鞭打23下，顯示相關規範並未對執法人員「網開一面」。亞齊是印尼唯一全面實施伊斯蘭法的省分，公開鞭刑長年備受人權團體抨擊。支持者認為這是維護宗教與社會秩序的必要手段，反對者則直指其侵犯人權、羞辱人格。隨著這起「140下鞭刑」震撼外界，亞齊的宗教法律制度，也再度被推上國際輿論的風口浪尖。