輝達執行長黃仁勳再度抵台展開一系列行程，第二日早上他前往輝達南港新辦公室參觀，當中受媒體採訪表示，他們在台灣的業務成長得非常驚人，現在的供應商數量比以往任何時候都還要多，在台灣的整體業務規模也不斷擴大。黃仁勳在今日受訪時表示，在台灣的業務成長得非常驚人。現在的供應商數量比以往任何時候都還要多，在台灣的整體業務規模也不斷擴大。當然，輝達現在也有大量客戶。黃仁勳指出，過去輝達主要是向台灣採購，但現在也有越來越多客戶在人工智慧、機器人技術、數位分身（Digital Twins）等領域，使用我們的技術。我們在這裡擁有非常優秀的合作夥伴。黃仁勳表示，輝達在台灣的員工人數也會持續成長。「我們有全新的據點，我非常期待親自去看看。我們正在規劃把其中一棟總部大樓設計得非常漂亮，目前還沒有人看過，我也還沒有對外展示過，但它一定會非常漂亮。」黃仁勳也表示，如果未來我們在台灣需要再興建另一棟建築，一點也不意外。這句話也為輝達在台灣設立第二總部埋下一個伏筆。至於黃仁勳是否有計畫出席北士科的啟用典禮，黃仁勳表示，會和台北市長一起出席相關的啟用典禮。只要典禮時間確定，一定會參加，非常期待。此外，他也在這個行程會見鴻海董事長劉揚偉，媒體詢問他們會討論些什麼話題，黃仁勳表示，大概會談到所有正在一起合作的製造項目。鴻海（Foxconn）也是我們在AI雲端方面的重要合作夥伴，所以應該也會聊到這些，當然還包括機器人、自駕車，以及我們正在共同推動的各種技術。至於針對是否會招募更多台灣人才？有沒有相關的徵才計畫？黃仁勳表示，在這裡有非常龐大的招募計畫。他表示，我們正在全球各地徵才，當然也包括台灣。因為這裡是我們合作夥伴與供應鏈的核心之一，在供應鏈的前端，我們需要招募大量員工與工程師。