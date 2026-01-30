我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女星關穎近日開啟Podcast，暢聊自己的人生。（圖／翻攝自人生五分熟 Life Medium Rare YouTube）

精品被包裝成投資品 話術其實早就設計好

陶晶瑩陪逛也中槍 粉紅包一句話震撼全場

日盛金控千金、女星關穎近日在節目中坦言，即使身分背景眾所皆知，自己也曾在精品專櫃遭遇冷眼與不友善對待，甚至被櫃姐用帶刺語氣回應，她直言這樣的經驗讓她深刻感受到精品消費圈其實存在一套不成文的「潛規則」，她更揭露精品店的推銷話術，直言：「不該沒有基本尊重！」關穎指出，許多精品包款經常被刻意塑造成「保值商品」，櫃姐常會拋出「某某很厲害的人也有買」、「這款很多名人都在排」等話術，目的就是刺激顧客的焦慮感與從眾心理，讓人誤以為不入手就會錯過升值機會，她坦言自己對這類推銷方式並不買單，也直言：「我不會被這樣刺激，我還沒有愛買成那樣子。」回憶實際購物經驗，關穎透露自己曾詢問商品時，直接被專櫃人員冷淡回應：「很多人都在排隊。」讓她對這種推銷模式相當不以為然，她認為，、就算商品稀有、需求高，也不該成為服務態度傲慢的理由：「你可以賣得貴、也可以有限量，但不該沒有基本尊重。」節目中，主持人陶晶瑩也分享類似經歷。她提到曾陪朋友逛精品，因為走錯門就先遭到冷處理，後來朋友詢問一款粉紅色包包，竟被櫃姐當場反問：「粉紅色我能給妳嗎？妳拿照片來我就一定要給妳嗎？妳知道多少人在等嗎？」語氣之直接，讓她當下相當震驚。對此，關穎也表態認同陶晶瑩的感受，她表示若真的喜歡某款商品，即便需要溢價購買她並非不能接受，但前提是「要被當成一個人來對待」，她直言精品不該只剩價格與階級象徵，服務與尊重才是讓人願意掏錢、也願意再回頭的關鍵。