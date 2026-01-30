近來國際貴金屬價格飆漲，黃金、白銀甚至銅都出現漲勢，有日媒報導稱，隨著金價衝破每公克3萬日圓，銀價同樣飆升之際，連牙醫診所都大喊吃不消，一顆「銀牙」就讓診所需倒貼逾6300日圓。
根據日媒《TBS》報導，這場貴金屬價格之亂，之所以波及牙醫診所，是因為所謂的「銀牙」，是由金、銀、鈀等多種貴金屬合金做成，在日本屬於健保給付項目；然而，保費調整速度遠遠追不上貴金屬價格暴漲，導致做一顆銀牙平均就可讓診所虧損約6300日圓。
東京牙科保險醫協會會長早坂美都表示，貴金屬價格上漲過快，保險報銷的金額跟不上，牙科診所難以獲利，甚至出現虧損，經營困難。
早坂美都直言，金屬成本上升幅度如此之大，似乎已屬異常現象。
原文連結：「銀歯1本で赤字6300円」貴金属高騰で歯科医が悲鳴 金1グラム3万円の影で“パラジウム”も高騰
