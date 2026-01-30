我是廣告 請繼續往下閱讀

上市航運公司也是我國第一家低成本航空台灣虎航，擁有不少日本航點，更被網友戲稱是日本「國內線」，然而昨（29）日傳出大量航班取消，包含東京、北海道、新潟、首爾等航點的夏季航班。虎航表示，取消主要是考量機隊管理，希望所有機師有最佳身心狀態 ；後續也將招募機師，希望不要擴大影響範圍，目前僅有夏季航班。從昨日起，社群平台出現多則討論虎航飛日本航班被取消，從札幌、東京、仙台、新潟等航點都有，甚至有網友一度以為是最新詐騙手法。虎航表示，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態，此舉而造成部分旅客的不便，也致上最誠摯的歉意，並邀請所有旅客和我們一起守護飛航安全。虎航強調始終將「飛安第一」作為營運基石以及不可妥協的底線，因此採行嚴格的機隊管理措施，而對於內部有效資源調度。虎航解釋，人力調度較為緊張，由於機師、組員派遣時間固定，必須讓員工維持最佳狀態，因此調整部分航班，包含飛往東京、北海道、新潟、首爾等地，為考量機隊管理所必要調整，希望影響控制在夏季航班，不要擴大影響。機師並非「即戰力」可以隨招隨用，需要有完整訓練，才可以上線執勤。虎航將在下週一（2月2日）凌晨00:01起至2月22日晚間23:59止，開放報名招募「商用機師」，報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業，包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照（CPL），總飛行時數250小時以上等條件。虎航表示，經初步書面資料篩選後，符合資格者將於今年3月起進行相關甄試流程，獲錄取者預計將安排於第2季報到。且為因應現行A320機隊仍持續汰舊換新，且自2028年起，將開始有首架A321neo航機開始交付，為打造更強大且安全的飛行團隊並提早布局，機師招募也將持續投入資源以進行人才培養。