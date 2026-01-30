我是廣告 請繼續往下閱讀

中日關係緊張，日本東京上野動物園的雙胞胎貓熊「曉曉」、「蕾蕾」於27日離開日本，中方拒租新貓熊，日本時隔54年來首度「無熊貓」。中國駐日使館當天發文酸說，歡迎日本人到中國看貓熊，遭日網灌爆。日本媒體人矢板明夫指出，貓熊早已不是單純的友好禮物，而是暗藏算計的熊貓外交。中國駐日大使館27日在X平台分享許多日本民眾在上野動物園外送別兩隻熊貓的畫面，並用中日雙語發文稱，「大熊貓曉曉、蕾蕾將回到中國，感謝日本朋友對牠們的喜愛，歡迎大家來中國看望牠們。」有日本網友留言表達對曉曉、蕾蕾的祝福，也希望還能在看到熊貓。但也有不少人批評：「不要利用動物進行政治活動」、「不應該利用熊貓去懲罰日本，這種行為很幼稚可笑」、「貴國不鼓勵本國公民訪問日本，那麼如果日本人訪問貴國，貴國會歡迎他們嗎？」「這跟你平常發的貼文完全相反！你是在諷刺嗎？關掉大使館滾蛋」、「那種地方實在讓人害怕，根本不想去」，還說喜歡熊貓也不想去中國，更寧願去台北的動物園看。日本媒體人矢板明夫也發文說，曉曉與蕾蕾返回中國不只是一次動物移交，也象徵日本自1972年以來，首次進入「沒有熊貓」的時代，人們排隊道別、流露不捨，彷彿在為一段長久的情感關係畫下句點。然而，惜別情緒之外，日本社會也出現另一種冷靜的聲音。因為，熊貓早已不是單純的「友好禮物」。矢板明夫說，多年來，日本的動物園不僅需支付高額租借費用，還要負擔場館與醫療成本。一旦政治氣氛轉冷，熊貓便可能被中國找理由收回，留下財務壓力與空蕩的展區。對地方動物園經營者而言，其實是相當高風險的投資，而非文化交流。就在熊貓離開之際，中國駐日使館卻在社群平台發文，呼籲「歡迎日本朋友到中國看大熊貓」。這番話讓不少日本人感到困惑。因為就在不久前，中國使館帳號仍頻繁以強硬語氣批評日本政治人物，如今卻突然轉為溫和宣傳熊貓觀光，前後反差之大，讓人難以適應。矢板明夫指出，這種「可愛外表、政治內涵」的操作，正是所謂的「熊貓外交」。熊貓被包裝成善意象徵，實際上卻成為外交工具，由中國單方面掌控節奏。關係好時，是友誼標誌，關係緊張時，便被用來施壓。他也認為，時代已經改變。動物園也需要與時俱進，實在沒必要再依賴一對隨時可能被帶走的政治符號吸引遊客。熊貓回國，提醒日本社會，該結束的，不只是熊貓的展出，而是那套披著可愛外衣、卻暗藏算計的「熊貓外交」。