越南能源版圖出現新的重大改變，官方證實距離南部海岸約 65 公里的「海獅黃（Hai Su Vang）」油田探勘成果亮眼，被評估為具高度潛力的離岸油氣新發現，不僅可望強化國內能源供應，也為越南未來外海油氣開發注入一劑強心針。根據《越南快訊》報導，越南工貿部1月29日舉行記者會指出，該油田位於九龍盆地（Cuu Long Basin）15-2/17 區塊。石油、天然氣與煤炭司副司長鄧海英表示，近期完成的探勘與評估鑽井結果「非常正面」，顯示油氣蘊藏具備進一步商業開發的可行性。專案營運商、美國墨菲石油公司（Murphy Oil）說明，首口發現井在兩個儲層中鑽遇約 113 公尺的含油層，測試日產量約 6,000 桶。後續進行的 HSV-2X 評估井更確認油層厚度提升至 131 公尺，其中大部分集中於主要深層儲層，進一步強化資源規模的信心。墨菲石油指出，接下來將持續進行評估作業，並彙整完整的油氣資源與儲量報告，提交越南主管機關審查與評估。該公司自 2024 年起展開探勘鑽井，並於 2025 年 10 月完成評估井作業，為油田規模與產能奠定基礎。工貿部表示，未來將持續與越南國家工業—能源集團（Petrovietnam，PVN）及相關單位協調，針對探勘成果進行客觀審核。海獅黃油田採產品分成合約（PSC）模式，由墨菲石油擔任營運商，越南 PVEP 持股 35%、南韓 SK Earthon 持股 25%、墨菲石油持股 40%。事實上，越南在東南亞油氣資源中本就占有一席之地，依不同年度統計，全球排名約在第 28 位。官方數據顯示，去年全國原油產量約 1,000 萬噸、天然氣約 60 億立方公尺。隨著海獅黃油田等新發現逐步浮現，越南正一步步把深海資源轉化為戰略底氣，為能源安全與經濟韌性鋪設更穩固的未來。