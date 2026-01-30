NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月31日進行，該日有9場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上底特律活塞的比賽。勇士目前拿下27勝22敗，暫居西區第8名，活塞則是拿下34勝12敗，暫居東區龍頭，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

金州勇士（3115敗）vs 底特律活塞（3311敗）

比賽地點：大通中心

比賽時間：台灣時間1月31日（六）上午 11：00

 勇士觀戰焦點：庫明加、巴特勒傷缺　勇士殘陣應戰

巴特勒（Jimmy Butler）日前因韌帶撕裂導致賽季報銷，庫明家近期也遭遇傷勢，此戰不會出賽，勇士本場比賽將用有限的陣容對上東區龍頭活塞，年紀漸長的柯瑞（Stephen Curry）勢必得扛起球隊。

觀戰重點：

  1. 柯瑞能否拯救勇士？
  2. 板凳能否挹注火力？

活塞觀戰焦點

活塞目前暫居東區龍頭力壓尼克，且兩隊勝場差來到5.5場，近10場比賽拿下73敗，本季客場出賽戰績為157敗，顯示球隊不畏懼客場出賽，以康寧漢為首的活塞，除進攻火力驚人外，團隊防守同樣難以攻破。

觀戰重點：

  1. 康寧漢能否持續好表現？
  2. 能否掌握禁區優勢？
  3. 射手能否維持手感？

🏀NBA賽程（台灣時間1/31

08：00 巫師VS湖人

08：30 魔術VS暴龍

08：30尼克VS拓荒者

08：30灰熊VS鵜鶘

08：30 塞爾提克VS國王

10：00 太陽VS騎士

10：00金塊VS快艇

10：30爵士VS籃網

11：00 勇士VS活塞


📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：08：00 巫師VS湖人、11：00 勇士VS活塞

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

