我是廣告 請繼續往下閱讀

柯瑞能否拯救勇士？ 板凳能否挹注火力？

康寧漢能否持續好表現？ 能否掌握禁區優勢？ 射手能否維持手感？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月31日進行，該日有9場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上底特律活塞的比賽。勇士目前拿下27勝22敗，暫居西區第8名，活塞則是拿下34勝12敗，暫居東區龍頭，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：大通中心比賽時間：台灣時間1月31日（六）上午 11：00巴特勒（Jimmy Butler）日前因韌帶撕裂導致賽季報銷，庫明家近期也遭遇傷勢，此戰不會出賽，勇士本場比賽將用有限的陣容對上東區龍頭活塞，年紀漸長的柯瑞（Stephen Curry）勢必得扛起球隊。觀戰重點：08：00 巫師VS湖人08：30 魔術VS暴龍08：30尼克VS拓荒者08：30灰熊VS鵜鶘08：30 塞爾提克VS國王10：00 太陽VS騎士10：00金塊VS快艇10：30爵士VS籃網11：00 勇士VS活塞📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：08：00 巫師VS湖人、11：00 勇士VS活塞NBA League Pass、Line Today。