51歲「凍齡男神」施易男入行逾30年，拍過不少戲劇作品，近年淡出幕前，轉戰烘焙業10多年，創立「明明有點甜」等甜點品牌，在網路上小有名氣。施易男日前分享早年在戲劇圈打滾時照片，俊俏模樣被好友稱讚「根本是現在的CORTIS（韓國人氣男團）」，引發熱議。
施易男青春舊照幾乎沒變化 好友：像現在的CORTIS
施易男在粉專放上造型師李明川等友人傳來自己年輕時的照片，有為工作定裝穿小背心的模樣、參加亞太影展西裝筆挺的造型、讀文化大學時拍國片《愛情來了》的青澀劇照，施易男笑說：「有些我真的不知道是在哪邊拍的！真的是失憶男...」
一一回想每張照片背後的故事，施易男感性地說：「總之我覺得很有趣！青春啊青春～青春永遠不會老！和大家分享我的青春、我的年少！」由於少年時的他顏值極高，現在則保養得宜，許多網友驚嘆表示：「以前跟現在也沒啥大改變的，太厲害了」、「凍齡ing」、「從年輕帥到現在」、「一直都是像個王子一樣的優雅氣質，謝謝你讓我們的青春裡也有CORTIS！」
施易男星路高峰入圍雙大獎 投身烘焙公益走出喪母傷痛
施易男當年參加第三代小虎隊徵選而出道，演出王小棣導演的電視劇《母雞帶小鴨》後走紅，2002年和剛出道的林依晨、許瑋倫合作《18歲的約定》奠定偶像劇男神地位，3年後以《浪淘沙》入圍電視金鐘獎最佳男主角、亞洲電視節最佳男主角，演藝事業攀向最高峰，代表作還有《再生緣》、《紫色大稻埕》等。
電影方面，施易男曾經和林正盛、陳國富、陳玉勳等大導演合作，知名作品有《愛情來了》、《月光下，我記得》等，他出身生演藝世家，父親是電視導演施富雄，母親為歌仔戲名伶巫明霞（小明明），小明明2017年過世後，孝順的施易男一度無法接受，後來投入公益和最愛的烘焙，才慢慢走出傷痛。
資料來源：施易男 Eli Shih臉書
