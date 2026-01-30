每逢歲末年終，尾牙總是上班族既期待又怕受傷害的話題。《NOWNEWS》整理「2026尾牙懶人包」，涵蓋大家最關心的尾牙加班費申領標準、財政部最新的尾牙扣稅門檻，並收錄了提升中獎運的尾牙抽獎祕訣，以及應對同事拱請客的尾牙請客應對金句。想掌握最完整的2026尾牙規定，看這篇就對了！
尾牙最大敗筆？員工揭露心聲
尾牙本意是公司犒賞員工一年辛勞，但近年來「強制員工表演」被公認為尾牙文化中的最大敗筆。許多員工反映，下班後還要留下來排練，甚至在台上娛樂主管，反而增加心理負擔。對於年輕世代來說，與其舉辦尷尬的表演，不如將預算轉化為更實質的抽獎獎金或佳餚。
尾牙算加班嗎？勞基法判斷標準
關於尾牙加班費的爭議，核心在於員工是否保有「拒絕出席的自由」。根據勞基法與勞動部的解釋，判斷這段時間是否屬於「工時」，主要看員工是否受雇主指揮監督。若公司透過行政手段要求全員到齊，這段時間就不能視為單純的福利餐敘。
• 非強制出席： 若公司明確表示員工可自由選擇是否參加，且活動辦在非上班時間（如週六或晚上），則不計入工時，雇主無需付加班費。
• 強制出席： 若公司要求「務必參加」或將出席與考績掛鉤，則視為執行職務。辦在休假日應依法核算加班費；若員工被要求在尾牙表演，其額外的排練時間也應納入2026尾牙規定的工時計算。
中獎要扣稅嗎？財政部門檻揭祕
幸運抽中大獎時，別忘了這筆獎金屬於「競技競賽機會中獎所得」。根據財政部規定，公司在給付獎項時負有扣繳義務。這不僅限於現金，若是抽中實體獎品（如 iPhone、機車），其價值將以公司購入的「含稅價格」來計算。了解尾牙扣稅門檻，才不會在領獎時因金額縮水而產生落差。
• 10% 扣繳門檻： 獎項價值若超過新台幣 20,000 元，本國員工需預先扣繳 10% 的稅款（即稅額超過 2,000 元才需扣繳）。
• 非居住者規定： 若獲獎者為外籍員工或在台居住未滿 183 天的非居住者，不論獎金金額大小，一律按給付額扣繳 20%。
• 申報義務： 若中獎金額在 20,000 元以下，雖然不需預扣稅款，但公司仍須向國稅局申報，員工在年度綜合所得稅申報時也需列入所得。
吳若權授秘訣！中獎請客神應對
抽中大獎卻被同事起鬨請客？職場專家 吳若權 曾分享「6招神應變」，被譽為應對職場潛規則的教科書。透過幽默與軟性的尾牙請客應對，你可以優雅地守住紅包：
1. 苦情應答法： 「哎呀，稅扣完、扣掉原本要買的家電，其實剩不多，這筆錢是我的救命錢呀！」
2. 媽寶孝順法： 「出門前我媽就交代了，無論抽到多少都要上繳，錢都已經『移民』到她那邊了。」
3. 分享好運法： 「我把『好運』分享給大家，但『錢』我自己就先收下啦，貪財貪財！」
4. 專業命理法： 「老師說，中獎請客會讓領受的人整年漏財，我不能陷害大家啊！」
5. 公益愛心法： 「我已經規劃好要捐給慈善團體了，這份福氣大家一起支持！」
6. 避重就輕法： 以開玩笑的方式轉移話題，或承諾請喝飲料分享喜氣，取代大額請客。
尾牙抽獎祕訣！實測開運五大招
想要在眾多員工中脫穎而出，除了運氣，許多人也會求助於開運偏方。這些尾牙抽獎祕訣結合了風水與心理暗示，目的在於增強個人能量。無論你是否迷信，在抽獎前做些儀式感十足的舉動，或許真能引來財神爺的青睞。
• 穿紅帶金： 穿著紅色內衣褲或配戴金色飾品（如金戒指、金鍊），是民間公認最能招財的色系。
• 左口袋放紅包： 準備一個紅包袋放入 168 元或 888 元，放在最接近心臟的左邊口袋，象徵「財入心田」。
• 手心抹鹽洗霉： 入場前準備少許粗鹽抹在手心後洗淨，象徵洗去過去一年的霉運，迎接新財氣。
• 飲水接引財源： 進入會場後，先喝一口會場提供的水，象徵與該空間的氣場接軌，迎引財源入庫。
• 開運桌布大法： 近期最流行的莫過於將手機桌布換成「美輪明宏」或「花木蘭」，實測網友回報中獎率大增。
🎉希望這份懶人包能幫你在尾牙季不僅守住權益，還能幸運抱回大獎！
Dcard、鴻安法律事務所、臺北市政府勞動局、財政部
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
