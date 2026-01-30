我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運綠線已成為不少市民通勤的首選，但你停車時真的有鎖好嗎？中捷公司近期發現，不少民眾為了趕捷運，自行車隨手一停、鎖頭未扣就衝進月台。這小小的一個疏忽，恐怕已讓你成為竊賊眼中的肥肉。中捷公司指出，近期將針對自行車停車場加強管理。未來如果你發現愛車被貼上了一張「小單張」，別緊張，那是車站人員的貼心提醒。中捷人員表示，巡檢時若發現未上鎖車輛，會主動張貼告示，希望透過視覺提醒，讓車主養成「停車、上鎖、再進站」的好習慣。為了讓通勤族停得安心，中捷已布下天羅地網。不僅站務人員定期巡邏，清潔人員也加入監測行列，加上 24 小時 CCTV 全天候監控，就是要讓竊賊無所遁形。中捷提醒民眾，多一個上鎖動作，少一分失竊風險。