2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）男單準決賽今（30）日上演了一場足以載入史冊的史詩對決。世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）在墨爾本超過30度的高溫下，鏖戰長達5小時22分鐘。艾卡拉茲在比賽中途嚴重抽筋、連丟兩盤，且在決勝盤一度面臨對手發球勝賽局的絕境下，竟奇蹟般地上演「不死鳥」復活戲碼，最終以6：4、7：6(5)、6：7(3)、6：7(4)、7：5驚險勝出，生涯首度闖進澳網男單決賽。比賽初期，艾卡拉茲展現了世界第一的宰制力。首盤關鍵第9局破發先聲奪人；次盤雖一度2：5落後，但他隨即展現強大韌性，利用多變的網前小球（Drop shot）將戰局逼入搶七並取得盤數2比0領先。然而，劇本在第3盤第8局發生劇變。艾卡拉茲在一次底線回擊後疑似右大腿股四頭肌嚴重抽筋，移動能力瞬間崩盤。儘管他在休息時間猛灌酸黃瓜汁並接受物理治療，仍無法阻止茲維列夫的反撲。茲維列夫把握對手傷勢，展現極佳的發球手感，連續在第3、第4盤的搶七大戰中勝出，將比賽強行拖入決勝盤。進入第5盤，艾卡拉茲體能看似見底，一度陷入落後局面，茲維列夫只需保住接下來的發球局即可終結比賽，就在全場以為球王即將殞落之際，艾卡拉茲展現了令人難以置信的意志力。他在第9局不可思議地完成回破，將局數追至4：5，隨後更是如有神助，在底線大範圍奔跑救球，徹底擊潰了茲維列夫的心理防線。艾卡拉茲一口氣連拿4局，最終在第12局的賽末點上，隨著茲維列夫回球出界，艾卡拉茲激動地癱倒在羅德·拉維爾球場（Rod Laver Arena）的藍色硬地上，享受全場長達數分鐘的起立致敬。這場勝利不僅讓艾卡拉茲挺進決賽，更延續了他一項恐怖紀錄：職業生涯在大滿貫賽事中，只要先贏下前兩盤，最終戰績是完美的「56勝0負」。賽後艾卡拉茲含淚表示：「我不知道我是怎麼做到的，這可能是我生涯最艱難的一場比賽。即使抽筋了，我告訴自己不能放棄，必須奮戰到最後一球。」这位西班牙年輕球王將在週日的決賽中，爭奪他在墨爾本公園的首座火槍手盃。