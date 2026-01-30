我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梧棲區大庄里、大村里市民活動中心近期啟用(圖／民政局提供2026.1.30)

台中市總人口數正式突破286萬大關，面對都市化快速發展帶來的服務需求，台中市政府民政局以「行政升級、里鄰共好、殯葬革新」三箭齊發，推動多項重大民生建設。民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕上任以來，以前瞻布局回應市民需求，累計投入近62.5億元預算，完善城市機能，致力將台中打造為便捷、友善的宜居城市。吳世瑋指出，為提升洽公環境，市府盤點各區公所現況，投入近 30 億元推動太平、霧峰及大里三座聯合行政中心。新廳舍採複合式規劃，除整合行政資源改善空間不足外，更納入公設民營托嬰中心及共享停車位，強化地方托育與交通機能。其中，太平及霧峰行政中心預計於 115 年（今年）落成啟用；大里行政中心則力拚今年底動工。在強化基層互動方面，市府斥資18億元新（改）建40座活動中心。吳世瑋強調，活動中心不僅是居民日常聚會與長者共餐的場所，更兼具避難收容與社區關懷據點功能。目前全市里民活動據點已達493座，平均每1.27里即擁有一座，讓公共服務真正深入巷弄，大幅提升市民生活品質。針對社會趨勢與環保理念，民政局投入 14.4 億元於北屯、太平及東勢興建三座大型納骨塔，預計可提供逾12萬個櫃位及樹葬區。吳世瑋表示，透過市地循環再利用，活化公墓用地，不僅能紓解殯葬設施壓力，更提供具人文關懷的安葬選擇。太平及東勢生命紀念館預計於今年啟用，北屯生命紀念館則預計 116 年完工。民政局強調，各項建設不僅是硬體升級，更是市府對市民生活細節的用心回應。未來將持續跨局處合作，確保施工品質與進度，讓公共建設符合市民期待，展現台中宜居且永續的城市競爭力。