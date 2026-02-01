我是廣告 請繼續往下閱讀

大提琴溫暖、沉穩；爵士鼓自由而奔放，看似迥異的兩個樂器，同時出現在信義學堂日前舉辦的「2026新年音樂會：讓陪伴成為最動聽的樂章」中，交織出一曲名為「陪伴」的跨世代樂章。音樂會最大亮點，來自平均年齡僅10歲的小小音樂家們。其中，擔任演出主軸的陳時悠，學習大提琴4年，此次獨挑大樑，從巴哈無伴奏大提琴獨奏揭開序幕，接續與父親爵士鼓手米奇合奏，再與曾獲多項國際鋼琴比賽肯定的鋼琴家賴彥辰合作演出，最後與音樂夥伴組成的「UWU之聲」演出弦樂四重奏。演出形式由獨奏到合奏依序展開，呈現多元豐富的音樂層次。爵士鼓手爸爸米奇，同時也是知名品牌麻辣火鍋營運經理，當天以「療癒的音樂時光——在音樂裡親子共同成長」為題分享短講。他形容：學習音樂要打造讓孩子感到安全的空間，台下的觀眾願意專注欣賞與聆聽就能形成共鳴，孩子感受到，便能安心投入演奏，完整展現情感與技巧。他也以做料理為比喻，指出合奏如同分工合作，有人顧火、有人顧味，彼此配合，音樂才能成立。談到家長在孩子學習樂器過程中常出現的焦慮與情緒壓力，米奇表示，這樣的心情可以理解，但過度急於修正孩子的表現，反而容易讓孩子承受壓力，影響學習狀態。他認為，陪伴的關鍵在於穩定，當孩子知道即使失誤也能被接住，才有勇氣持續嘗試享受音樂，而非因害怕犯錯而退縮。音樂會的最後，則以弦樂四重奏「UWU之聲」「女人香」（Por Una Cabeza），將演出帶向高潮。團員們從小一起學琴、團練與演出，也從一起吃飯、聊天到放學後打電動，高度的默契是日常相處中自然培養而來的。小提琴演奏者蕭邑紋與陳禹安分享，這次演出氣氛輕鬆，和以往參加比賽的場合很不一樣，能享受當下演奏；中提琴徐之珩則說，這是四人首次在這樣的舞台演出，場地與觀眾距離近，能體驗不同於正統音樂會的演出感受，也希望未來有機會做更多嘗試。信義學堂長期以學習與交流為核心，透過打造開放的學習場域，讓不同年齡與背景的人能在對話中累積學習經驗。本次活動以音樂為媒介，邀請大眾重新看見陪伴在成長過程中的角色，孩子也能在演出中自在呈現情緒與狀態。信義學堂2011年由信義房屋成立，至今邁入第16年，累計舉辦逾千場講座活動，參與人次超過15.6萬，議題涵蓋企業倫理、人文生活、幸福家庭、居住空間環境與社區關懷等六大系列。未來信義學堂將持續以多元形式舉辦講座與活動，邀請社會大眾一起來到這溫暖的場域學習與交流。