高雄捷運黃線Y16站主體工程2025年12月開始施作，是整條捷運路線施工里程碑。該站Y16站位於澄清路、褒揚東街路口，近寶業滯洪公園，鄰近陽明生活圈，在地房仲專家指出，此區擁陽明學區、生活機能充足，但多中古屋產品，近期捷運黃線題材，加上今年將正式啟用的三民運動中心，可望為區域增添活水，進而帶動區域房市。信義房屋陽明店王晉佑表示，Y16站位於寶業治洪公園西北側路口（澄清路、褒揚東街路口），處於陽明生活圈及鳳山文山特區之間；其中，陽明生活圈屬發展成熟商圈，擁有知名的陽明國中小學區，不過，因發展已久，一段時間以來，區域也較無新興的建設題材，主力產品屋齡30至35年的中古社區大樓，成交單價視社區與屋況，落差較大，介於22至28萬間，另有少數屋齡不滿1年，或屋齡10至12年的大樓，成交均價則約3字頭。但隨著捷運黃線尤其Y16站工程如火如荼進行中，預計2032年部分路段完工、2034全線完工通車；位於陽明國中旁的三民運動中心也將於今年正式啟用，提供完善全齡運動環境。王晉佑指出，地方居民對機能再躍進都十分期待，中長期預估也會對區域房市有所加分。王晉佑也進一步說明，三民區居住人口多，剛需相對也多，加上陽明生活圈有學區加持、中古屋總價相對親民，近一年多呈現「價微跌、量有撐」格局，屋主大約有1成讓利空間，促使交易量仍穩定有撐。其中，千萬總價的產品，對鎖定學區宅的家庭客最有吸引力，甚至有外區客戶來此看屋。