前立委蔡正元日前拋出一記震撼彈，直指前總統蔡英文即便卸任，對黨內影響力仍未消散，甚至不排除2028年再度出馬參與初選，屆時恐上演「蔡賴大戰2.0」；不過，資深媒體人黃暐瀚認為，不會發生這狀況，真要說的話，較可能是高雄市長陳其邁，或是副總統蕭美琴出來選。對此，蔡正元不客氣反擊，英系才不會派2個「滷肉咖」去挑戰賴清德，要就是「主帥」蔡英文親征！蔡正元29日在政論節目《頭條開講》中表示，蔡英文卸任時的政治狀態不差，反觀賴清德目前的施政滿意度，長期在4成上下盤旋，不論哪家民調，不滿意度都超過5成，這已經不是「換不換人」的問題，而是「蔡英文要不要讓賴清德繼續選」。他更斷言，若2027年民進黨總統初選，真的上演蔡賴大戰，「賴清德一定輸」，屆時就看蔡英文要不要而已。「我認為，她贏過賴清德的機率非常高！」蔡正元強調，「換不換人」這張牌是握在蔡英文手上，畢竟民進黨總統初選採全民調制度，這倒是讓小英更佔上風。針對媒體人黃暐瀚點名，要也是高雄市長陳其邁，或是副總統蕭美琴出來選，不會是蔡英文本人再回鍋選戰；蔡正元也不客氣反嗆：「暐瀚，增加一點常識好不好？這2個人哪是咖啊！」蔡正元直言，陳其邁、蕭美琴同屬英系人馬，但英系才不會派「滷肉咖」，他狠酸：「這2個人挑戰賴清德？去旁邊站！」如果真要挑戰，一定是「主帥」蔡英文出馬。蔡正元提到，民進黨在2018年大輸後，賴清德也曾跳出來挑戰，不過那次蔡英文配上陳菊，搞了一套「魔術方法」勝出初選，如今角色交換，也是同樣的道理。