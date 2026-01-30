搶新竹市普發5000元消費金商機，新竹喜來登飯店表示，居住於新竹縣市民眾於即日至2月22日止，憑新竹縣、新竹市身分證或該地區水電、瓦斯帳單等可證明居住地之文件即可享4999元優惠房價入住「豪華客房」一晚。並針對桃竹苗居民，推出到「盛宴自助餐廳」下午茶兩位成人同行1499元或晚餐全面7折優惠，優惠期間為2月23日至3月31日的每週一至週四。
新竹喜來登此次針對新竹縣、新竹市居民推三款住宿優惠，只要持身分證或該地區水電、瓦斯帳單等可證明居住地之文件，即可享4999元優惠房價入住原價7499元的「豪華客房」一晚，含翌日盛宴自助餐廳2客早餐。
若是週六及國定假日則推出「豪華客房」一晚原價8661元入住，會額外加贈萬豪旅享家(Marriott Bonvoy)會員點數5000點；週六及國定假日也有「一泊二食住房專案」，每房每晚9816元，含盛宴自助餐廳早餐2客及迎月庭鐵板與日本料理晚間套餐2客。
桃竹苗居民吃「盛宴自助餐廳」下午茶 雙人1499元
新竹喜來登並提到，去年推出竹竹苗縣市民餐飲優惠獲好評，今年擴大優惠適用地區至桃園，凡居住於新竹、苗栗、桃園縣市民眾，於2月23日至3月31日每週一至週四憑身分證或該地區水電、瓦斯帳單等可證明居住地之文件即可享有「盛宴自助餐廳」下午茶兩位成人同行1499元或晚餐全面7折優惠；或者「大廳咖啡吧」半自助午間套餐享三人同行一人免費；「迎月庭鐵板與日式料理」及「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐消費滿1000元現折200元。
極千葉火鍋每人799元起海鮮、肉品吃到飽 加推「金莎巧克力山」
此外，千葉火鍋集團宣布，旗下的極千葉火鍋推出全新限定活動「極閃 金莎巧克力山 無限供應」，活動自2月1日至2月28日期間限定登場，主打每週六、日加碼供應，並於春節檔期加開初五（2月21日）特別場。
極千葉火鍋主打多元自助吧，包含799元起的吃到飽價位、限時120分鐘，肉品、海鮮、熟食、甜點都能吃到飽，其中必吃熟食菜色包含燙白蝦、烤鴨、豬腳、壽司、炸物等，另還有哈根達斯與酷聖石等冰品，此次再推出「金莎巧克力山」，通通都無限量供應。
資訊來源：新竹喜來登飯店、千葉火鍋集團
