▲《流星花園》的成功讓大S一舉成為亞洲最知名女星之一。（圖／摘自《流星花園》片段）

▲徐熙媛以《流星花園》爆紅，成功晉升一線女星，人氣席捲全亞洲。（圖／NOWNEWS製）

經典偶像劇《流星花園》至今仍被視為華語戲劇里程碑，而大S（徐熙媛）飾演的「杉菜」更成為一代人心中的女主角代表。而打造此現象級電視劇的「偶像劇教母」柴智屏，透露選角時大S其實並不是女主角「杉菜」，而是「白鳥麗子」這個角色；且當年大S出演的契機，和妹妹小S有密切關係，她非常希望姊姊可以出演《流星花園》，因此大S才點頭答應。柴智屏回憶和大S首次見面時，對方開門見山便直說：「我妹說，我一定要演《流星花園》。」這句話雖然讓柴智屏印象深刻，不過在最初的角色規劃中，柴智屏原本想讓大S演出「白鳥麗子」而不是女主角杉菜，想不到大S當場提出不同看法，直言只有演杉菜，才能真正展現自己的演技實力。這番話不僅沒有被視為冒進，反而讓柴智屏看見她對角色的理解與野心。柴智屏回憶，大S身上有一種少見的純粹與勇敢，她非常清楚自己想要什麼，也不掩飾內心的企圖，帶著近乎孤注一擲的決心爭取機會，加上她一頭長髮與清新氣質，與杉菜堅韌、不服輸的形象重疊，最終柴智屏下定決心，將女主角重任交到她手中。結果這個選擇改寫了台灣偶像劇歷史，《流星花園》播出後掀起亞洲旋風，大S也憑藉杉菜一角成功晉升一線女星，並入圍第36屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，回頭看來，這場因小S一句話而啟動的選角轉折，不僅成就了大S的代表作，也共同締造了一段難以複製的戲劇傳奇。本名：徐熙媛出生：1976年10月6日逝世：2025年2月（享年48歲）家中排行：老二（大姊徐熙嫻、妹妹徐熙娣）配偶：具俊曄（2022年3月28日登記結婚）代表作：電視劇《流星花園》、《流星花園II》、《戰神》、《泡沫之夏》電影《保持通話》節目《娛樂百分百》、《大小愛吃》獎項紀錄：以《流星花園》入圍第36屆金鐘獎戲劇節目女主角以《保持通話》入圍第28屆香港電影金像獎最佳女主角、第52屆亞太影展最佳女主角美國電影網站《TC Candler》世界百大最美臉孔第89名