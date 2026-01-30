我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達海外總部落腳北士科T17、T18，外界也關心，輝達執行長黃仁勳後續是否將會與台北市長蔣萬安一同出席北士科的啟用典禮，他今（30）日強調，只要典禮時間確定，他一定會參加，也非常期待。黃仁勳今日行程第一站便是前往輝達位於南港的新辦公室。他透露，目前正在規劃中的其中一棟總部大樓設計精美且極具特色，目前尚未對外展示，「它一定會非常漂亮」，並暗示隨著業務擴張，未來不排除在台灣興建更多建築。黃仁勳指出，輝達在台灣的業務成長得非常驚人。現在的供應商數量比以往任何時候都還要多，在台灣的整體業務規模也不斷擴大。當然，輝達現在也有大量客戶。他強調，目前的供應商數量比以往任何時候都多，整體業務規模正不斷擴大，而這一切都歸功於台灣優秀的合作夥伴。為了支撐強勁的業務成長，黃仁勳也公開預計新辦公室將會有新一波大規模的招募計畫。他指出，台灣是全球供應鏈的核心樞紐，特別是在供應鏈的前端，需要大量的專業員工與工程師支撐開發工作。「我們正在全球各地徵才，當然也包括台灣，」他強調，輝達需要招募大量員工與工程師。據了解，北市府積極邀約黃仁勳與蔣萬安會面，雙方並進行北士科總部簽約，不過，黃仁勳此次來台行程依舊滿滿，「擠不出時間」，蔣萬安昨日坦言可以理解黃仁勳這次來的行程很滿，會和輝達持續保持聯繫。