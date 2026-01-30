我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藍鶯第一次到台中，透露在美國最愛台灣傳統口味的珍珠奶茶。（圖／台中市政府提供，2026.01.30）

繼美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯24日拜訪之後，美國在台協會處長谷立言28日也來會晤市長盧秀燕，盧秀燕贈送正夯的姆明小提燈、玖壹壹春聯和鳳梨酥，並招待遠方客人喝道地的珍珠奶茶，雙方期盼在現有良好基礎上，持續促進台中與美國的合作夥伴關係。台中市長盧秀燕和前任美國在台協會處長孫曉雅交情深厚，盧秀燕曾陪她逛一中街吃大雞排、玩射氣球，孫曉雅邀她出席美國爵士樂晚宴。孫曉雅離任後，谷立言(Raymond Greene)每年都到台中市政府拜訪，上次拜訪是在去年11月，藍鶯（Ingrid Larson）與谷立言都是美國對台非官方交流的核心人物，一週內接連拜訪台中市，相當難得，市府視為拓展國際關係的重大成果。美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯15日見證台美雙方簽署美台完成對等關稅MOU後，不久便飛來台灣，22日親自出席「台美教育倡議」第5次高層對話，確認台美教育倡議未來3年合作策略。24日她拜訪中市府，由市長盧秀燕親自接待。雙方就經貿合作、產業發展、美食觀光文化等多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，也期盼在現有良好基礎上，持續促進台中與美國的合作夥伴關係。中市府表示，中台灣是精密工業重要聚落，台中有許多領先世界的隱形冠軍；台積電的各項上下游產業供應鏈完整而繁茂，在美國人才與製造業交流投資中具深厚潛力。台中也是珍珠奶茶的發源地，盧秀燕特別以美食會友，邀請貴賓品嚐並介紹聞名世界的珍珠奶茶，藍鶯對台中的天氣、美食與城市發展印象深刻，也提到美國有各種風味的珍珠奶茶，她還是最喜歡道地的台灣珍奶口味。谷立言則是於前（28）日第3度來訪，他表示今年適逢美國建國250週年，AIT預計推出系列慶祝活動，希望能促進台美文化交流。盧秀燕表示，非常歡迎AIT台中舉辦美國建國250週年相關慶祝活動，更樂見與美國在產業投資、科技創新及人才交流等領域展開更密切合作。她送訪客中台灣燈會限定「姆明（MOOMIN）」小提燈、鳳梨酥及春聯，雙方彼此祝賀新年快樂。