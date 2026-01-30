我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲網球公開賽（Australian Open）男單四強戰於今（30）日點燃戰火，尋求第25座大滿貫金盃的塞爾維亞天王喬科維奇（Novak Djokovic），將強碰尋求衛冕的義大利球王辛納（Jannik Sinner）。大戰前夕火藥味濃厚，當記者問及喬科維奇是否覺得自己正在「追趕」辛納與西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）時，這位傳奇球星罕見動怒，直言這種說法相當「不尊重人」，並強調自己過去15年的統治力不該被輕易抹煞。在賽前記者會上，一名記者的提問觸動了喬科維奇的神經。當被問到是否正在「追趕」這兩位新生代巨星時，手握24座大滿貫冠軍的他反問：「我在追趕他們？你指的是哪種意義上的追趕？所以在你的說法裡，我永遠都是追趕者，從不是被追趕的那一個？」現年38歲的喬科維奇嚴肅地表示：「說實話，這種說法有點不尊重人。它完全忽略了中間發生的一切，從我開始『追趕』納達爾（Rafael Nadal）和費德勒（Roger Federer），到現在所謂在追趕辛納和艾卡拉茲，這中間大概有15年的時間，那段時間裡是我在統治大滿貫賽場。」不過，喬科維奇也展現氣度，坦承這兩位後起之秀目前的狀態確實更勝一籌：「他們是當今世界最頂尖的兩位球員。現在比我及其他選手更出色嗎？是的，他們確實是。但這意味我會舉白旗投降嗎？不，我將奮戰至最後一球。」另一方面，剛在八強賽直落三擊敗謝爾頓（Ben Shelton）的辛納，對於這位傳奇前輩仍保持高度敬意。儘管他在雙方過去10次交手中取得6勝4敗優勢，且近期更是處於對戰5連勝的絕對上風，辛納仍表示：「他（喬科維奇）能維持如此高水準的表現真是太棒了，他是休息室裡最專業的運動員。」