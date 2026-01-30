我是廣告 請繼續往下閱讀

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日被官宣落馬，網路傳出北京政變等各種傳言，引發關注。流亡海外的民運人士王丹觀察，在他社群下攻擊的「五毛」言論曾一度消失，但近日捲土重來，顯示習近平應該穩住了。張又俠、劉振立日前遭中國國防部公告，以「嚴重違紀違法」為由立案調查，兩人被官宣落馬後，引發國際關注。而在X、Threads上也傳出，北京多條高速公路緊急封路、嚴禁進京，甚至有傳出各地軍隊進軍北京救援張又俠等說法，引發網友熱議，不過這些說法並沒有證據。流亡海外的民運人士王丹29日在X平台發文指出，他的社群媒體發文下，每天通常有一兩百條辱罵、造謠和抹黑的「五毛貼」，但在張又俠剛出事的幾天，這些五毛留言突然消失不見。王丹分析，這是很罕見的情況，「顯示出中國高層變動，大外宣部門和國安部門一時之間不知所措，暫停了五毛行動」。而王丹也觀察到，當天早上看到耳熟能詳的五毛言論捲土重來，重新覆蓋在他貼文的留言中，「看來，習近平是穩住了」。許多網友留言：「這也看作是風向標吧」、「當一個極權體制的水軍突然沉默，說明幕後的人正在慌亂。宣傳機器不會無緣無故停擺，只有在權力發生動搖時才會失控」、「您是習近平政治生涯的晴雨表」，不過也有人認為，「沒准就是X把那些帳號封了，它們重新註冊了一批」、「那幾天大家都在關注那件事情，誰有時間來逗你玩，你這個電子寵物失寵了」。