▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.01.30)

▲行政院院長卓榮泰致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.01.30)

▲行政院院長卓榮泰(中)頒發加菜金，給查緝毒品走私有功的有關單位及人員，以資鼓勵。(圖／記者黃守作攝，2026.01.30)

▲涉嫌走私毒品的坦尚尼亞籍金昌隆號(KIM CHANG LONG)雜貨輪，目前查扣在海巡署艦隊分署高雄海巡隊碼頭。(圖／記者黃守作攝，2026.01.30)

海洋委員會於今(30)日，在高雄市旗津區海巡署艦隊分署高雄海巡隊，舉辦坦尚尼亞籍金昌隆號(KIM CHANG LONG)雜貨輪涉嫌走私毒品案查緝成果發表會，期強化跨機關與跨國合作，杜絕毒品危害社會，共同打造無毒、安全的生活環境。海洋委員會坦尚尼亞籍金昌隆號(KIM CHANG LONG)雜貨輪涉嫌走私毒品案查緝成果發表會，是由行政院院長卓榮泰與海洋委員會主任委員管碧玲共同主持，海洋委員會副主任委員吳欣修、海巡署副署長許靜芝、南部分署分署長鳳運昇、艦隊分署分署長黃宣凱、高雄海巡隊隊長李松樵、法務部部長鄭銘謙、調查局局長陳白立、高雄市警察局局長趙瑞華、美國在台協會處長谷立言、美國緝毒局(DEA)組長Jim Rose、高雄地方檢察署檢察長黃元冠、檢察官簡婉如等人與會。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海巡署艦隊分署高雄海巡隊會同法務部調查局南部地區機動工作站於日前接獲美國緝毒局(DEA)所提供的國際情資，指稱有貨輪涉嫌運輸大量毒品入境台灣，乃組成專案小組並報請高雄地方檢察署檢察官簡婉如指揮偵辦。管碧玲說，專案小組見事機成熟，由高雄海巡隊PP-10096艇搭載專案小組人員出海查緝，在東沙島南方125浬處，距高雄港西南330浬海域，發現坦尚尼亞籍金昌隆號(KIM CHANG LONG)雜貨輪，即廣播要求停船受檢未果，該輪以機械故障為由繞圈航行，並有船員將疑似毒品袋裝物拋入海中企圖滅證，經多次強靠無效後，專案人員依法擊發聲爆彈示警，隨即實施強靠登檢，在住艙查獲53袋疑似毒品，並於海面打撈5大袋疑似毒品殘袋，經初步檢測，反應結果為第2級毒品甲基安非他命及第3級毒品愷他命，乃將金昌隆號雜貨輪及11名船員帶回高雄港艦隊分署高雄海巡隊進行搜索清查。經清點結果，共有第2級毒品甲基安非他命26.5公斤及第3級毒品愷他命1273.36公斤，總重達1299.86公斤，乃加以查扣處理，並依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。行政院院長卓榮泰在查緝成果發表會中，頒發加菜金，給查緝毒品走私有功的有關單位及人員，以資鼓勵，並在服役未滿1年即查獲巨量毒品的海巡署高雄海巡隊PP-10096艇的紀念船模上簽名，以嘉勉PP-10096艇成為不法份子無法逾越的鋼鐵防線，象徵對海巡一線精銳戰力的最高肯定。