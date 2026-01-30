我是廣告 請繼續往下閱讀

虎航夏季航班包含飛往含東京、北海道、新潟、首爾等地，出現航班取消。虎航指出，「取消主要是考量機隊管理，希望所有機師有最佳身心狀」；交通部民航局表示，虎航因近期有機師離職，為確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規劃中班表，取消航班約1％。從昨（29）日起，社群平台出現多則討論虎航飛日本航班被取消，從札幌、東京、仙台、新潟等航點都有，甚至有網友一度以為是最新詐騙手法。民航局指出，經了解台灣虎航因近期有機師離職，因此調整規劃中班表，取消航班約1％。已要求台虎應持續掌握機師動態，以確保飛航安全，也要求針對取消航班妥善維護旅客權益。此外，民航局也要求國籍航空業者，規劃班表時，應留有足夠餘裕，避免類似突發狀況影響旅客權益。虎航表示，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態，此舉而造成部分旅客的不便，也致上最誠摯的歉意，並邀請所有旅客和我們一起守護飛航安全。虎航強調始終將「飛安第一」作為營運基石以及不可妥協的底線，因此採行嚴格的機隊管理措施，而對於內部有效資源調度。虎航解釋，人力調度較為緊張，必須讓員工維持最佳狀態，因此調整部分航班，包含飛往東京、北海道、新潟、首爾等地，為考量機隊管理所必要調整，希望影響控制在夏季航班，不要擴大影響。機師並非「即戰力」可以隨招隨用，需要有完整訓練，才可以上線執勤。虎航將在下週一（2月2日）起招募「商用機師」；符合資格者將3月起進行相關甄試流程，獲錄取者預計將安排於第2季報到。