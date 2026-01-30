我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達尾牙今（30）日於南港展覽館盛大登場，輝達執行長黃仁勳於會前接受媒體訪問，回應了關於與聯發科合作的新N1系列處理器傳聞、北士科新總部將召募更多人才，以及量子運算等問題，《NOWNEWS今日新聞》帶讀者一次掌握重點談話內容。外媒指出，輝達與聯發科聯手打造的Windows on Arm架構N1系列處理器將於今年第一季正式亮相，意味著輝達正式向高階PC市場發起新一輪衝擊。黃仁勳證實，確實與聯發科合作打造一款非常強大的SoC（系統單晶片）。它的功耗很低，但效能極強，專為具備強大AI的電腦所設計。而北士科T17、T18基地也於日前拍板定案成輝達台灣新總部，黃仁勳提到，輝達成長速度非常快，他指出，公司過去只打造GPU，但現在製造網路晶片、交換器晶片、用於儲存與網路的智慧資料處理器（DPU），也打造 CPU，設計的晶片種類從1種變成7種，需要大量的工程師。此外，輝達也建造非常複雜的系統，現在的GPU本質上就是超級電腦，他直言，台灣是供應鏈與生態系的起點，因此需要招募更多人才，包括晶片設計、系統設計、軟體工程、供應鏈管理夥伴等。至於輝達剛發布了美國國家量子倡議的藍圖，台灣供應鏈在量子運算中能扮演什麼角色？黃仁勳指出，量子運算未來將用於模擬自然。運算的本質不會改變，仍需要CPU、GPU，AI仍是未來重要的運算模型，但有些問題，例如模擬數位生物學，量子運算能透過「自然模擬自然」來解決。即便是量子電腦也需要加速運算，所以輝達一直與量子運算產業合作，將GPU 與QPU（量子處理器）整合為未來的超級電腦，這對數位生物學、材料科學非常重要。他認為，量子技術在糾錯方面已經取得突破，未來幾年將看到指數級成長，開始解決真實世界的問題。台灣擁有非常深厚的科學根基，且高度關注量子運算，很高興能看到這點。另一方面，黃仁勳也提到自己這兩天的行程，他說，他和Morris（台積電創辦人張忠謀）共進晚餐，很高興見到他。今天稍早在南港新辦公室開了員工會議，他非常開心。至於接下來幾天，週六和週日安排了與夥伴的餐敘和會議，他說，很感謝他的供應鏈夥伴願意在週末撥冗見他，自己很期待見到他們。