▲市長陳其邁親自開箱搶先體驗多項新遊樂設施。（圖／記者陳美嘉攝，2026.01.30）

高市府觀光局今年以「超人降臨港都」為策展主題，邀請60週年的日本知名IP英雄「超人力霸王」現身港都，並三度攜手臺灣港務股份有限公司，讓高雄港16-18號碼頭化身歡樂碼頭樂園。今（30）日舉辦「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」記者會，搶先亮相全新5座機械及2座氣墊設施，市長陳其邁親自開箱，搶先體驗多項新遊樂設施，開心地跟小朋友、高雄熊互動玩一波。高雄市長陳其邁表示，今年高雄冬日遊樂園的「碼頭樂園」有22項遊戲設施，其中有9項是首次亮相的全新設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，更特別針對2-4歲小朋友規劃幼兒遊戲區；豐富多元的遊樂設施全部開放、免費遊玩。還有美食市集及趣味親子互動展演。2月7日開幕當天還有精彩演出；此外，高雄過年期間訂房率已達8成，歡迎全國民眾趕快規劃行程造訪高雄。觀光局長高閔琳表示，「高雄冬日遊樂園」碼頭樂園，設施開放時間為2月7日至3月1日（2/16除夕休園）下午3點至6點；週五至週日及年假期間，增加晚上6點至9點時段。遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放，歡迎全國民眾呼朋引伴、攜家帶眷，一起前來感受高雄冬日遊樂園的歡笑與魅力。觀光局提醒，「高雄冬日遊樂園」活動現場停車位有限，歡迎大家多加利用大眾運輸工具前往，輕鬆又方便。更多資訊請上「高雄旅遊網」及交通局官網、臉書及IG查詢。