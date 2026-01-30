我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市鳥松區玄鷲山高邑雲天宮除固定科儀外，最具代表性的信仰特色為「年度國運籤」，此傳統自2007年開宮以來從未中斷，每年均吸引大量信眾到場，關心來年國家整體走勢。農曆12月15日（國曆2月2日）下午5點，又將由關聖帝君親自抽出馬年的「國運籤」。此外，雲天宮副爐主傅俊雲「謝恩行百里」行腳目前也已進入第六天，預計以19 天徒步揹轎470公里走訪58間宮廟，為雲天宮的建廟工程祈願集氣。雲天宮「年度國運籤」由帝君親抽、宮方解籤，成為台灣宗教界少數兼具文化與精神象徵的儀式。雲天宮抽「年度國運籤」的流程為農曆12月15日（今年為國曆2月2日）由關聖帝君親自抽出隔年的「國運籤」，農曆正月15日上元節（今年為國曆3月3日）由宮方解讀籤意，說明流年運勢。雲天宮指出，國運籤並非占卜，而是帝君對國家氣運的慈示，旨在提醒民眾趨吉避凶、心存善念，共同維持社會安穩，宮方並預告，今年國運籤的抽籤儀式將如期舉行，歡迎信眾親臨見證。而1月25日啟動的《謝恩行百里・建廟祐萬民》徒步揹轎行腳計畫，信徒傅俊雲指出，因深受關聖帝君恩澤庇佑，感念帝君多年護佑，立下大願徒步揹神尊金身，從南向北至宜蘭道教總廟三清宮進香謝恩，將以19天470公里串聯全台58間宮廟，期以行願報恩並為台灣祈福，也希望透過行腳讓更多人認識關聖帝君的威靈與慈悲，並支持雲天宮正在進行的建廟大業。雲天宮表示，「謝恩行百里」並非挑戰體能的極限，而是一趟深具精神力量的行願之路。「信仰不是口號，而是腳步證明的力量。」行腳者的背轎，不只是對帝君的敬獻，更象徵著雲天宮與無數信眾共同邁向未來的步伐。玄鷲山高邑雲天宮主祀關聖帝君，以濟世、護民、扶弱為宗旨，幾經搬遷，落腳在風水寶地的鳥松赤山湖。主持曾俊豐畢業於高雄醫學大學，原本是位醫生，家中成員也多是基督徒，但其人生起伏讓他踏上宗教傳道之路，成為關聖帝君的傳道者。