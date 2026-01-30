我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》該設施斥資新台幣7,000萬元打造，是導入5D CAVE技術的沉浸式互動遊樂劇場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.01.30）

▲ 「振光玩具×壽屋（KOTOBUKIYA）高捷店」設於捷運高雄車站R11北側站體B3，打造通勤族、學生與玩家都能輕鬆抵達的玩具基地。（圖／振光玩具提供）

迎農曆春節與寒假雙檔期，義大遊樂世界以希臘神話IP為核心企劃「亞特蘭提斯的三神試煉」將於春節期間登場，結合全新沉浸式互動劇場《魔幻空間》、園區希臘主題場景與馬年限定優惠，打造橫跨娛樂、體驗與話題性的春節遊園亮點。此外，「振光玩具×壽屋（KOTOBUKIYA）高捷店」於今（30）日正式開幕，門市設於捷運高雄車站R11北側站體B3，打造通勤族、學生與玩家都能輕鬆抵達的玩具基地。義大開發總經理王香完表示，隨著旅遊娛樂市場轉變，遊客不再僅追求刺激或體力型設施，而是期待能夠「走進故事、參與其中」的沉浸體驗。《魔幻空間｜亞特蘭提斯－勇者啟航》該設施斥資新台幣7,000萬元打造，導入5D CAVE技術的沉浸式互動遊樂劇場，透過270-360度環繞式視覺、多面投影與多感官效果，成為今年春節檔期活動的重要體驗核心。今年檔期重頭戲「亞特蘭提斯的三神試煉」，以希臘神話為主軸，串聯園區場景與任務設計，邀請遊客從「觀看」轉為「參與」，讓春節出遊體驗更具深度。「亞特蘭提斯的三神試煉」活動期間，遊客觀賞《魔幻空間》後可領取限量「三神識別卡」，並持卡至指定商店單筆消費滿300元兌換「應援卡」，再至指定應援設施完成蓋章任務；完成後可投入抽獎箱參與抽獎。此外，因應今年馬年，義大遊樂世界同步推出生肖限定優惠活動，於指定期間內，生肖屬馬或姓名中含「馬」字之民眾，憑相關證件即可享門票優惠價288元。「振光玩具×壽屋（KOTOBUKIYA）高捷店」是振光玩具在台灣的第四家實體門市，也是少見直接進駐捷運站體的玩具專門店。香港商振光玩具總經理林振南指出，相較於百貨或街邊門市，捷運場域具備穩定通勤人流與高度生活連結性，能接觸到更多原本未必主動走進玩具店的族群，讓動漫與收藏文化成為生活的一部分。開幕日也同步帶來多項海外首度亮相的收藏話題，包括最受矚目的壽屋《遊戲王》「時間的魔術師」語音鬧鐘娃娃；橫跨世代的懷舊少女動漫《怪盜聖少女》系列周邊商品，也於高捷店浪漫登場。此外，門市現場亦設置高達150公分的「巨大FUGGLER牙齒怪」裝置，以醜萌風格成為高雄捷運站內全新拍照地標，吸引通勤族與玩家駐足拍照。配合開幕，高捷店同步推出壽屋組裝模型超值特惠組；為鼓勵玩家於開幕後持續回訪，高捷店亦推出全店消費回饋活動。隨著高捷店正式開幕，振光玩具將持續以壽屋等國際品牌為核心，串聯模型、公仔與動漫收藏文化，逐步建構更完整的玩家生態，讓玩具不只是櫃中的收藏，而是城市生活的一部分。