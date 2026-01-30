我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北燈節將於2月25日揭幕，其中西門町展區宣布與國際潮玩品牌「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出Labubu等6個人氣IP角色的主燈。對此，台灣基進黨台北黨部主委吳欣岱嚴厲批評市府拿納稅人的預算，替中國品牌舉辦大型展售，甚至形容這是「文化侵略」與對台北文化自主性的侵蝕。前國民黨發言人楊智伃則回嗆吳欣岱曾拿泡泡瑪特合照，直言「狠起來連自己的臉都可以打」。吳欣岱指出泡泡瑪特創辦人具中國政協背景，質疑北市府此舉等於幫中國品牌做大型免費廣告，忽視台灣本土文化特色與創意潛力，楊智伃則在臉書砲轟吳欣岱言行矛盾，並指出吳欣岱過去曾手持泡泡瑪特旗下人氣角色Labubu玩偶合照，當時還洋洋得意；如今卻以中國品牌身份大肆批評，讓人質疑其立場一致性。更有網友挖出照片，諷刺吳主委是典型的「口嫌體正直」嘴上大罵中國品牌，手上卻拿著泡泡瑪特產品自拍，而且拿的還是盜版的Labubu。楊智伃最後再酸一波「這哪裡是在監督市政？這根本是把自己過去的黑歷史，重新挖出來公開處刑。」，並貼上照片寫下「拿中國品牌的盜版貨還笑這麼開心，也是不容易。」