2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）男單準決賽中，38歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）於今（30）日，歷經4小時10分鐘的史詩級五盤大戰，以3：6、6：3、4：6、6：4、6：4擊退衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）。不僅終止了對戰5連敗的噩夢，更強勢挺進個人第38場大滿貫決賽，將對決首次挺進澳網決賽、世界排名第一的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。喬科維奇在2025年球季過得並不順遂，四大大滿貫賽皆在準決賽止步。今日對上近年來的剋星、世界排名第2的辛納，喬帥一度陷入盤數1：2的落後困境，熟悉的失利劇本彷彿又要重演。然而，這位坐擁101座巡迴賽冠軍的傳奇拒絕投降。在羅德拉佛競技場（Rod Laver Arena）的燈光下，喬帥在第4盤提升底線進攻強度，正拍時速數度突破140公里，並在關鍵時刻化解破發點，將比賽拖入決勝盤。進入決勝第五盤，比賽張力來到最高點。喬科維奇展現驚人的心理素質，全場共救下8個破發點，包括在第五盤4：3領先時，在絕對劣勢下連拿5分神級保發。最終他憑藉第七局的關鍵破發，成功粉碎辛納的衛冕夢。這一勝對喬科維奇來說意義非凡，不僅將個人在澳網的勝場數推升至破紀錄的104場，超越費德勒的102場，也成為公開賽時代以來，闖入澳網決賽最年長的球員。他距離生涯第25座大滿貫金盃，以及澳網第11冠，僅剩最後一哩路。喬科維奇決賽的對手，正是稍早在5小時27分鐘大戰中勝出的西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。這場決賽不僅是世界頂尖球員的對抗，更撕毀了辛納與艾卡拉茲壟斷近8座大滿貫冠軍的劇本。喬科維奇對戰艾卡拉茲目前保有5勝4敗的微弱對戰優勢。相較於艾卡拉茲在準決賽耗盡體力，喬科維奇憑藉前幾輪對手退賽及快速晉級，體能狀態似乎略佔上風。這場跨世代對決勢必精彩可期。