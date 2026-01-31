這場巔峰對決將由現任世界球后薩巴倫卡（Aryna Sabalenka）迎戰世界排名第五的萊巴金娜（Elena Rybakina），這也是兩人繼2023年澳網決賽後，再度於墨爾本公園爭奪達芙妮·阿克赫斯特紀念盃（Daphne Akhurst Memorial Cup）。

▲蕾巴金娜（Elena Rybakina）去年10月武漢公開賽輸給薩巴倫卡後，打出驚人的19勝1敗戰績。（圖／美聯社／達志影像）

2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）女單決賽將於拉沃競技場（Rod Laver Arena）點燃戰火。值得一提的是，兩位選手在晉級決賽的過程中展現了驚人的統治力，皆以「一盤未失」的完美戰績殺入最終戰。這不僅重現了威廉絲姊妹（Venus and Serena Williams）在2008年溫網的壯舉，27歲的白俄羅斯名將薩巴倫卡在週四的四強賽中，輕鬆擊敗首度闖入澳網四強的絲維托莉娜（Elina Svitolina）。自2023年在此地奪下生涯首座大滿貫以來，薩巴倫卡已是近六個大滿貫賽事中的常客，且這是她連續第四年在澳洲闖入決賽。作為公認的硬地女王，她的實力毋庸置疑，但「決賽心魔」卻是她最大的罩門。回顧2025年賽季，薩巴倫卡雖闖入多達9次決賽，卻僅拿下4座冠軍，吞下5場敗仗，其中包括12個月前在澳網決賽爆冷輸給凱絲（Madison Keys），痛失三連霸機會。儘管她在去年美網成功封后，但法網決賽也不敵高芙（Coco Gauff）。生涯決賽戰績22勝19敗的她，週六能否展現「優質」的一面，將是奪冠關鍵。另一方面，26歲的哈薩克好手萊巴金娜則是帶著復仇之心而來。三年前她在決賽先盛後衰遭薩巴倫卡逆轉，如今她帶著更強大的狀態回歸。自去年10月武漢公開賽輸給薩巴倫卡後，萊巴金娜打出驚人的19勝1敗戰績（唯一敗仗輸給穆霍娃），近期更是連斬強敵，包括在八強擊敗斯威雅蒂（Iga Swiatek），以及四強戰勝佩古拉（Jessica Pegula）。更令人畏懼的是，萊巴金娜目前對戰世界前十高手已取得9連勝。且不同於薩巴倫卡在決賽的掙扎，萊巴金娜在過去52週內的決賽戰績是完美的3勝0敗，包括在史特拉斯堡、寧波奪冠，以及在去年底利雅德的WTA年終賽擊敗薩巴倫卡。事實上，自2023年澳網落敗後，萊巴金娜已連續三次在決賽舞台（印地安泉、布里斯本、利雅德）擊敗薩巴倫卡。雙方生涯交手14次，薩巴倫卡雖以8勝6敗稍佔上風，但萊巴金娜在近期10次交手中贏下6場。兩人去年四度交鋒平分秋色（2-2），但最近一次在年終賽的對決由萊巴金娜勝出。這場決賽充滿話題性：薩巴倫卡力求洗刷去年失利的陰霾重奪后冠，萊巴金娜則誓言報2023年的一箭之仇。雖然兩人在晉級路上都無人能擋，