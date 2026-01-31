我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳季穎（如圖）曾跟嚴珮瑜傳出緋聞。（圖／籃協提供）

裕隆集團前董事長嚴凱泰2018年因食道癌病逝，女兒嚴珮瑜（Michelle）近日公開IG帳號，引來不少網友討論。然而照片曝光後，有人也開酸她駕駛的汽車是1800萬賓利跑車，而非裕隆自家國產車納智捷。除此之外，就連過去18歲時與前SBL裕隆球星吳季穎的緋聞也被翻出，當時還傳出疑似將爸爸生前收藏的千萬名錶去變賣，再度引發話題。嚴珮瑜在2023年、18歲時，爆出與當時25歲、效力於裕隆納智捷的球星吳季穎熱戀中，被拍到兩人互動親密，女方不僅多次出現在球場應援，就連私下出遊的照片也被曝光。雖然當時裕隆集團發聲明強調兩人只是一般朋友，並呼籲外界保護隱私，但還是引發軒然大波。其中這段緋聞最引人注目的就是，吳季穎被爆出疑似取得嚴凱泰生前收藏的2隻AP（愛彼）大複雜功能名錶，並前往信義區知名錶行以千萬價格變賣，傳聞指出裕隆高層得知後震怒，隨即派人將錶購回並嚴禁兩人往來，而吳季穎當時辯稱只是「受手錶主人委託詢問價格」，並強調自己「沒有轉賣也沒有偷竊行為」。對於名錶變賣爭議，士林地檢署在調閱鐘錶行監視錄影畫面發現，當時是一對男女前往賣錶，吳季穎僅在旁陪同，全程由女方主動與店家接洽。由於並無相關人士報案手錶失竊，且檢方認定他並非實際賣錶人，因此在法律上認定變賣名錶一事與吳季穎無關，他也未因此被起訴竊盜或侵佔。而當時對於爭議都沒有發聲的嚴珮瑜，在近期因舊事重提後，她也在IG以英文寫下一段話，「有些傳聞荒謬到連我自己都不敢置信，我甚至不知道該從何反駁起，因為我根本不知道這些故事是怎麼編出來的」，疑似回應爭議，全面否認緋聞與變賣名錶事件。