國民黨新竹縣長初選，新竹縣副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩相爭不下，徐欣瑩不滿初選採「七三制」，還要納入黨員投票，且陳見賢原本還擔任縣黨部主委，30日發聲明痛批黑箱作業，甚至可能脫黨參選。前立委林為洲分析選情表示，雖然徐欣瑩還未做最後決定，但若藍營分裂，縣長一戰恐怕真的很難打。林為洲接受《NOWNEWS今日新聞》訪問說，全黨在各縣市的初選，只有新竹縣採「七三制」，徐欣瑩當然會覺得對自己不公平，只是現在還沒到最後登記階段，在這之前，都還是希望彼此能互相協調。不過林為洲認為，也許此時民眾黨在整合藍白，能發揮關鍵力量。林為洲說，新竹市目前已禮讓現任市長高虹安競選連任，理論上縣長就應該由國民黨人參選，民眾黨支持由誰代表國民黨，會有助於找出真正最強的候選人。林為洲也談到竹北市長鄭朝方動向，鄭朝方自己可能還在評估，但不只總統賴清德勸進，鄭父、前縣長鄭永金也積極布局，但鄭朝方可能也還在觀望國民黨的對手是誰，若對手強，鄭朝方不見得會放棄連任竹北市長，轉戰縣長，也相對，國民黨就更可能勝選。他總結，這些都是國民黨必須考量的因素。林為洲也轉載資深媒體人黃揚明臉書，黃揚明說，「如果民進黨最後提名年輕、形象清新、有地方家族實力，又是第一大城首長的竹北市長鄭朝方，那麼，國民黨即使團結都不見得好打，更遑論分裂了；陳見賢曾被「一清專案」管訓的資訊；網路上盛傳，若民進黨主打拒絕「黑金復辟」，恐怕陳見賢即使初選勝出，未來很可能複製2022的小智論文「一屍五命」，成為「一清五命」的劣勢。」林為洲也同意，「一清五命」的觀點。