我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏宇童親手畫的自己與孫協志，還有愛犬Nini一家三口畫面。（圖／夏宇童FB）

藝人夫妻檔孫協志與夏宇童愛情長跑6年修成正果，兩人去年3月低調完成結婚登記，並宣布於今年2月14日情人節當天，在台北市寒舍艾美酒店舉辦盛大婚宴。而夏宇童日前曬出婚紗照花絮影片後，昨（30）日又公開影片中的亮點，也就是親手畫的畫作，她在社群透露，去年孫協志問她想要什麼生日禮物時，她表示想上畫畫課，因此每週開始上課，並想在婚紗照中讓自己的作品一起入鏡。而畫中，是夫妻倆與愛犬Nini的背影，她感性表示：「我們一家三口在一起，就是最好的風景」。夏宇童昨日PO出與孫協志的婚紗照，以及自己的畫作，透露去年生日時，孫協志問她想要什麼生日禮物，她表示想上畫畫課，因此開始每周都有一天畫畫的時間，「這是我最放鬆的me time」。而之後夏宇童出現了想把畫作放進婚紗照裡的念頭，雖然一開始學油畫很難，但她一步一步上手，並畫出了與孫協志及愛犬Nini，一家三口站在雲朵上的模樣，讓她直呼超有成就感，她感性表示：「生活不需要多完美，悲傷或快樂的時候，都能好好享受當下，一起面對。而我們一家三口在一起，就是最好的風景」。夏宇童日前在社群公開與孫協志拍攝婚紗的花絮影片，影片中一口氣曝光3套浪漫婚紗造型，呈現兩人自然又甜蜜的互動。畫面中夫妻倆深情對視、擁抱，甚至出現鼻尖相碰的親密瞬間，充斥著滿滿幸福氛圍。隨後兩人又換上另一套較輕便的服裝，在咖啡廳座位上互動、玩遊戲，流露出輕鬆又真實的一面。影片最後，夏宇童換上粉色平口禮服，大方露出香肩，孫協志則搭配藕色西裝，兩人拍攝時拿著夏宇童的畫作遮臉，還做出多個表情，像是鬥雞眼、做鬼臉等，互動俏皮又逗趣。隨後，兩人在手掌心寫下婚禮日期，再次宣布婚禮將於2月14日舉行，為影片畫下甜蜜句點。據了解，夏宇童與孫協志婚禮當天預計席開50桌以上，賓客以圈外親友為主，由於整體婚宴流程安排緊湊，經紀人也證實，婚禮當天將不開放媒體採訪，讓小倆口能專心與家人、親友一同度過這個難得且重要的幸福時刻。