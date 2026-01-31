我是廣告 請繼續往下閱讀

▲貝克漢（左）一見鍾情維多莉亞（右），至今相戀29年。（圖／美聯社）

▲貝克漢家族決裂傳聞瘋傳，引發全球關注。（圖／IG@davidbeckham）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）1999年結婚，後育有3子1女，近日長子布魯克林（Brooklyn Peltz Beckham）揭開家庭內幕，引發全球關注。對此《NOWNEWS今日新聞》整理出貝克漢與維多利亞的愛情故事，2人相戀29年，從男方一見鍾情，到一度婚外情傳言，貝克漢依舊深深愛著維多利亞，宛如童話般的愛情故事持續上演，讓世人心生羨慕。貝克漢與維多莉亞的相逢，始於1997年一場慈善足球賽，當時男方在電視上看到「辣妹合唱團」MV，就對維多利亞傾心不已，甚至自信滿滿地向好友宣告「這就是我想娶回家的女孩」，當兩人在球場邊初次相遇，不僅一見如故，個性直率好強的維多利亞更留下了一句令人印象深刻的狠話，打趣威脅男方如果不打電話給她，下次見面絕不輕饒。這份初識的悸動讓貝克漢深陷其中，坦承當時因為太害怕弄丟女神的聯絡方式，回家後將那組電話號碼抄寫在好幾張紙條上，交往初期的前3個月，為了避開無孔不入的狗仔隊，這對金童玉女極度低調，貝克漢回憶起那段時光，2人最常做的事就是開著車到處躲藏，享受只有彼此的靜謐時刻，而他們最珍貴的初吻，是在一間餐廳外停車場發生的。1998年1月25日，貝克漢拿出一枚訂製的3.5克拉梨形鑽戒求婚，維多利亞相當感動，認為奢華身外之物都不重要，只記得2人都像個孩子般，對於即將共組家庭感到興奮、快樂。隨著2人婚後事業版圖擴大，2004年貝克漢被爆與貼身女助理蕾貝卡（Rebecca Loos）發生婚外情，甚至有澳洲模特兒跳出來「補刀」，維多莉亞一度陷入感情危機。如今，這段戀情走過29個年頭，從當年停車場的青澀初吻，到現在擁有4個孩子、共同建立全球商業帝國，貝克漢與維多利亞用行動證明了「真愛」並非從不犯錯，而是懂得在跌倒後互相扶持。他們不僅是金童玉女的童話，而是一部充滿真實溫度、歷經磨合與原諒的家庭史詩，貝克漢與維多莉亞，成為當代娛樂圈動人的愛情傳奇，令人稱羨不已。