我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北市新莊快炒店尾牙傳出亮槍恐嚇，警方到場查獲持空氣槍犯嫌。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區中華路二段一間熱炒店，昨（30）日深夜11時許驚傳亮槍恐嚇。一名女老闆33歲顏姓女子舉辦尾牙餐敘宴請親友與員工，沒想到一名受邀員工的妻子47歲吳姓女子到場後卻與顏女爆發口角，兩人推擠成一團，吳女憤而致電告訴兒子，隨後兒子便與19歲翁姓男子與林姓男子前來助陣，並亮出空氣槍恐嚇。警方獲報趕抵，立刻將翁嫌等3人逮捕送辦。新莊警分局30日深夜11時許獲報，新莊區中華路二段一間快炒店傳出持槍恐嚇案，昌平所警力及快打部隊隨即趕往，到場發現店東33歲顏女在店內尾牙餐敘，邀集親友及員工同樂，期間60歲陳男也在場同歡，但當陳男妻子、47歲吳女到場後，因故與顏女口角發生推擠衝突。過程中，吳女憤而致電未成年的兒子陳姓少年，而年僅19歲翁男隨即駕駛自小客車，載著吳女之子與另名19歲林姓友人趕抵現場。沒想到，翁男一行人下車後，林男竟掏出陳姓少年的空氣槍，接著對著顏女比劃、指指點點，恐嚇意味濃厚，嚇得現場賓客酒意全消。警方獲報趕抵現場，因當事人及在場者喝酒後情緒高漲激動，警方為防事態擴大，當機立斷使用辣椒水噴霧強勢制止，迅速隔離雙方人員，有效控制現場秩序，避免進一步肢體衝突發生。隨後警方調閱店家監視器畫面，確認翁男確實有亮槍比劃的囂張行徑，當場將翁嫌等3人壓制逮捕，並搜出作案用的空氣槍1把，全案詢後依恐嚇及恐嚇公眾罪移送新北地檢署偵辦。新莊分局呼籲，民眾聚餐飲酒應理性自制，切勿因酒後誤會或情緒失控而衍生衝突，更不可攜帶任何器械進行恐嚇或挑釁行為。警方對於任何危害公共安全、以暴力或器械威脅他人之行為，必定嚴正執法、迅速處置，依法究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與市民安全。